Helfen macht Spaß

Altlußheim.Auch die Albert-Schweitzer-Schule bekam Besuch vom Nikolaus. Begleitet von Engeln und weihnachtlichen Helfern aus der Mini-SMV ging der hohe bischöfliche Gast von Klasse zu Klasse. In seinem Goldenen Buch stand einiges über die Schüler.

Den Nikolaus konnten die Kinder aber milde stimmen, indem sie Lieder und Gedichte vortrugen. Obendrein war er auch gar nicht so grimmig, sondern lobte auch die Kinder, die sich brav verhalten haben. Beschenkt wurden die Kinder auch: Es wurden leckere Sterne aus Quark-Öl-Teig von der Bäckerei Bauer aus Neulußheim verteilt.

SMV unterstützt Tafel

Nicht nur der Nikolaus tat Gutes – auch die Mini- SMV wollte in der Adventszeit Gutes tun. Traditionell hilft die SMV an einem Samstag im Dezember der Walldorfer Tafel. Auf Initiative des Vorsitzenden Hans Klemm stehen Schüler in der Region vor Supermärkten und klären die Kunden über die Aktion „Eins mehr“ auf.

Dabei können Kunden Warenspenden abgeben, die dann über die Walldorfer Tafel an die Bedürftigen weitergegeben werden. Eine nicht nur in der Weihnachtzeit willkommene Aktion.

Bei ungemütlichem Dezemberwetter harrten die Schüler mit ihren Lehrerinnen vor dem Edeka Möder aus. Es hat sich allerdings gelohnt: Neben zahlreichen Warenspenden, in Kisten verpackt, kam auch ein beachtlicher Geldbetrag zusammen. Die Dritt- und Viertklässler waren sich einig: Auch Gutes tun, kann Spaß machen! zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018