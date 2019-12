Hier darf ordentlich gereizt werden

Altlußheim.Zum Weihnachtsblitzschachturnier lädt an diesem Dienstag, 10. Dezember, der Schach- und Skatclub Mitglieder und Gäste ein.

Hierzu treffen sich die Schachfreunde um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Silzwiese“, am Sportplatzweg 6, zum Essen und anschließenden Spiel. Alle Mitglieder des SSC erhalten einen Verzehrzuschuss in Höhe von 5 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.

Zur gleichen Zeit veranstalten die Skatspieler ein Preisskat. Gespielt wird eine Serie zu 48 Spielen. Spielbeginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr im Raum „Heidelberg“ im Bürgerhaus, Schulstraße 1. Das Startgeld wird voll ausgezahlt. zg

