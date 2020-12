Hilfe für Rumänien

Altlußheim.Es war wieder einmal soweit: Die Abholung der „Pakete fürs Leben“, die sich in den vergangenen Wochen im Foyer der Markus-Schule stapelten, stand vor der Tür. Geraume Zeit zuvor waren die von Corina Wendy beschafften leeren Kartons von Schülern und Eltern der Grundschule, der Realschule und des beruflichen Gymnasiums zu Hause oder im Klassenverbund nach Vorgabe mit Lebensmitteln gepackt und im Foyer gesammelt worden, teilt die Schule mit.

Nun sollten sie abgeholt werden, und so machten sich die Schüler der Klassen 10 a und 10 b tatkräftig an die Arbeit und halfen in einer Menschenkette dabei, die 260 Pakete in den Laster der FEG Auslandshilfe zu laden – Rumänien war das Ziel der mit Hilfe beladenen Pakete.

Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff der „Pakete fürs Leben“? Auch schon vor Corona war die wirtschaftliche Situation vieler Menschen in Südosteuropa niederschmetternd, vor allem die Lage der Menschen am Rande der Gesellschaft wie Arbeitslose, Witwen und Rentner.

Reis, Nudel und Öl gepackt

Seit dem Pandemieausbruch hat sich zudem die Lage vor Ort weiter verschlimmert. In so einer herausfordernden Zeit wird Hilfe nötiger gebraucht denn je. Die Pakete werden von christlichen Gemeinden vor Ort an die Menschen weitergegeben, die dringend auf diese praktische Unterstützung durch Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln und Öl angewiesen sind.

Die Schulgemeinschaft freue sich über die Möglichkeit, Menschen in Not helfen zu können, auch in Zeiten von Corona. zg

