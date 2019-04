Hilfe kommt pünktlich zum Großereignis

Altlussheim.Der Lions Club Hockenheim ist derzeit in Spenderlaune. Vom ehemaligen Mitglied Hartmut Beck kam der Hinweis, dass der Tanzsportverein GymTa-Session durchaus auch für eine Zuwendung dankbar wäre. So traf sich Lions-Präsident Ralph Schlusche bei einer Trainingseinheit der Formation „Estrellas“ mit dem GymTa-Vorsitzenden Ringo Kairies und Ehrenmitglied Hartmut Beck, um einen Scheck über 1000 Euro zu überreichen. „Gerne unterstützen wir die örtlichen Vereine“, unterstrich Ralph Schlusche, und Ringo Kairies setzte hinterher, dass die GymTa- Session sich auch immer mit Freude revanchiere.

So hatte der Verein die Weihnachtsaktion „Hockenheim Stars singing Christmas“ der Lions in der Stadthalle mit einem Auftritt unterstützt. „Das tun wir jederzeit wieder“, versicherte der Vorsitzende der GymTa-Session.

Die Spende kommt sehr gelegen, denn am kommenden Wochenende richtet der erfolgreiche Tanzsportverein in Reilingen in den Mannherz-Hallen die deutsche Meisterschaft im Garde- und Schautanz aus (wir berichteten). Das Event auf höchstem Niveau erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand – und auch enorme Kosten. mb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019