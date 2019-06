Hip-Hop-Leidenschaft und christliche Texte

Altlußheim.Sahne gehört auf den Erdbeerkuchen, und zum Feierabend passt ein Bier – aber passen Kirche und Hip-Hop zusammen? Wohl kaum einer erwartet beim Besuch einer kirchlichen Veranstaltung ein Hip-Hop-Konzert. Die beiden Brüder Maxi und Alex beweisen als „O’Bros“, dass diese Musikrichtung und Kirche exzellent zusammenpassen. Den Beweis wollen sie am Freitag, 5. Juli, antreten, wenn sie um 19 Uhr in der Markus-Realschule, Hockenheimer Straße 68, spielen.

Die Kombination von leidenschaftlichem Hip-Hop und christlichen Texten sorgt für Ohrwurmgarantie, denen so viele Künstler auf der Spur sind, heißt es in der Ankündigung. Die O’Bros bringen jahrelange Live-Erfahrung mit, sind im gesamten deutschsprachigen Raum auf Konzerten, Jugendgottesdiensten und Konferenzen unterwegs, heizen live ein und stellen doch Gott in den Mittelpunkt. zg

