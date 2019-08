Hoch im Zenit – so entstehen optimale Motive

Eines der meistfotografierten Motive am nördlichen Winterhimmel ist der Orionnebel, auch bekannt als Messier 42. Er ist ein Sternentstehungsgebiet in zirka 1350 Lichtjahren Entfernung. Dieser ist in den besten Nächten auch in der Hufeisengemeinde schon mit bloßem Auge zu erkennen. Das Bild von Ralph Wilhelm zeigt den Orionnebel im Licht der hellsten Spektrallinie des angeregten Wasserstoffs. Dafür wurde ein spezieller Schmalbandfilter verwendet, der nur diese Spektrallinie durchlässt und die Lichtver-schmutzung in Brühl unterdrückt.

© Wilhelm/Scholl