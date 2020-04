„Ich bin hier gerade besser aufgehoben"

Altlußheim.Beinahe ein Jahr ist nun vergangen, seit Hanna Magin aus Altlussheim ihr Abenteuer in Sri Lanka angetreten hat. Die 23-Jährige wanderte im Mai 2019 nach Unawatuna, Sri Lanka, aus, um sich dort einen Traum zu erfüllen: Ein eigenes Hostel, das „House under palmtrees“ (wir berichteten).

„Im Juli war dann alles fertig und ich konnte eröffnen“, erzählt sie jetzt. „Anfangs lief es etwas schleppend - ich war ja noch unbekannt und brauchte erstmal einige Bewertungen.“ Deshalb stellte sie zunächst kein Personal ein, sondern war das Mädchen für alles: „Ich habe die Bestellungen vom Frühstück aufgenommen, bin in die Küche gerannt und habe es schnell gekocht,“ erinnert sie sich lachend. „Wenn es dein eigenes Baby ist, kennst du auch keine Pause!“

In Richtung Hauptsaison (in Sri Lanka von November bis März) konnte sich Hanna vor Buchungen irgendwann kaum noch retten und ging auf Mitarbeitersuche: „Das war gar nicht leicht, weil sich kulturelle Unterschiede manchmal schon bemerkbar gemacht haben. Am Anfang habe ich mich manchmal nicht so sicher in meiner Rolle als weiblicher Chef gefühlt.“ Je mehr Zeit verging, desto selbstsicherer wurde sie aber. Das „House under palmtrees“ wurde immer bekannter und beliebter - etwa 60 Prozent ihrer Gäste waren Deutsche. Ihr Fazit zur ersten Hauptsaison: „Ich war total zufrieden, es hätte nicht besser anlaufen können.“

Ausgangssperren als Prävention

Und dann kam der März 2020 und mit ihm die Corona-Krise. Sie hätte von Tag zu Tag mehr Angst bei ihren Touristen gespürt, reflektiert Hanna. „Manche haben sich Sorgen gemacht, dass ihr Flug gecancelt wird, und sind schon früher abgereist, einige dachten sich, es wäre besser, hierzubleiben.“

Denn Sri Lanka selbst war nicht betroffen, Zustände wie in Deutschland könnte das Gesundheitssystem dort auch nicht stemmen. Deshalb setzte die Regierung auf Prävention und griff zum 21. März mit harten Maßnahmen durch: strikte Ausgangssperren für mehrere Tage am Stück. „Zwischendurch wird die Sperre immer mal wieder kurzzeitig aufgehoben für einzelne Vormittage, damit Erledigungen gemacht werden können - da war anfangs natürlich ein großer Trubel in den Städten“, sagt Hanna. „Die Leute haben Angst - nicht nur vor der Krankheit, sondern auch vor europäischen Menschen, die sie als Corona-Träger empfinden.“ Neben den Ausgangssperren wurden auch die Flughäfen früh abgeriegelt - Präventionen, die sich jetzt auszahlen: „Wir haben in Sri Lanka bisher „nur“ etwa 170 Infizierte - die frühe Reaktion der Regierung hat wirklich was gebracht“, findet Hanna.

Meer ist klarer geworden

Für sie selbst ist die Situation gerade ganz surreal: „Ich sitze hier in meinem leeren Hostel und habe den schönsten Ausblick auf das Meer und den leeren Strand - darf aber nicht schwimmen gehen oder surfen.“ Auch in Sri Lanka habe man den Eindruck, dass sich zumindest die Natur gerade etwas erhole. Das Meer sei nun türkiser und klarer, erzählt Hanna.

Seit Ende März ist ihr Hostel nun geschlossen, ein Monat vor Saisonschluss. „Es war hart für mich, das so hinnehmen zu müssen, ich habe ja auch laufende Kosten. Im Moment ist es natürlich nicht so, wie ich es mir erträumt habe.“ In den letzten Wochen hat sie oft mit dem Gedanken gespielt, nach Deutschland zu fliegen - denn raus aus dem Land wäre noch möglich. „Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich hier gerade besser aufgehoben bin“, sagt sie schlicht. „Ich bin gesund und habe noch keine Existenzängste. Und ich habe einfach Angst davor, dass ich aus Deutschland dann nicht mehr zurück nach Sri Lanka kommen würde.“ Sie vermisse ihre Familie und ihre Freunde sehr. Fast ein Jahr hat Hanna sie nun nicht mehr gesehen. Ihr neues Leben möchte sie aber nicht aufgeben. Dafür steckt zu viel in ihrem Traum mit dem Namen „House under palmtrees“.

Und so bleibt ihr nur die Hoffnung, die gerade alle haben: dass es bald wieder bergauf geht.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020