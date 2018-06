Anzeige

Altlußheim.Der Familie Bens gebührt in der Chronik der Gemeinde ein eigenes Kapitel – Apotheker Hans Bens gründet 1960 mit der Luchs-Apotheke die erste Einrichtung ihrer Art in der Gemeinde. Zusammen mit seiner Frau Irmgard führte er die Luchs-Apotheke zunächst in der Hauptstraße 70, in den Nebenräumen des ehemaligen „Ochsen“, ehe nach 18 Jahren der Umzug in die Hauptstraße 101 erfolgte, wo die Apotheke noch heute ihren Sitz hat.

Schon früh stand die zweite Generation bereit, Sohn Rainer trat in den 70er Jahren als PTA-Anwärter in den elterlichen Betrieb ein und begann nach seiner Ausbildung ein Studium in Regensburg, wo er seine Frau Gabriele kennenlernte. Nach dem Ende des Studiums, Rainer Bens hatte übrigens mit einem Thema der Pharmageschichte promoviert, kamen die beiden Apotheker als Angestellte in den elterlichen Betrieb, bevor Dr. Rainer Bens zunächst als Pächter, letztlich als Inhaber Verantwortung für die „ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln“ übernahm.

Ein Auftrag, den das Ehepaar stets sehr ernst nahm, was auch darin seinen Niederschlag fand, dass die Ausstattung der Apotheke stets auf dem neuesten Stand war, so dass den Kunden die höchste Qualität der Versorgung geboten werden konnte.