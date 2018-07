Anzeige

Altlußheim.Zu ihrem zwölften Deutschlandtreffen fanden sich die Voxan-Motorradfreunde in Altlußheim ein. Dort bezogen sie am Rhein, im Hotel Luxhof, ihr Quartier.

Auf ihre „edlen und sehr seltenen Motorräder“, wie sie es selbst formulieren, sind die Voxan-Freunde besonders stolz. Die Voxan Bikes wurden in Frankreich entwickelt sowie produziert und sind ausschließlich 1000-ccm Zweizylindermotoren bestückt. Sie wurden in verschiedenen Versionen hergestellt, Scrambler, Roadster und die Sportmaschinen Black Magic sowie Cafe Racer).

Produziert wurden die Maschinen ab 1997, zwei Jahre später kamen die ersten in den Handel. Insgesamt wurden nur 1838 Motorräder produziert, bevor die Firma Insolvenz einreichte und die Produktion einstellte. Aktuelle sind noch die Namensrechte auf dem Markt, so dass es in der Zukunft zu einem Auferstehen der Marke kommen kann.