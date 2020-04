Im Sprengel noch 23 Fälle von Quarantäne

Region.Erneut kommen aus dem Landratsamt positive Nachrichten für die Region: Zwar ist die Zahl der positiv getesteten Menschen um einen Fall gegenüber dem Vortag auf nunmehr 861 Fälle geklettert, doch sank die Zahl der Menschen in Quarantäne auf 502.

Bei der letzten Meldung vom 21. April waren noch 534 Menschen kreisweit in Quarantäne. Gleichzeitig stieg die Zahl der genesenen Personen weiter an, sie kletterte von 665 am 21. April auf nunmehr 699 am 24. April. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Personen von 24 auf 28.

In Schwetzingen gibt es von dereinst 51 positiv getesteten Fällen noch zwei aktive Fälle, in Oftersheim ist kein positiver Fall mehr gelistet und Plankstadt meldet von einst 15 aktiven Fälle nur noch einen.

In Eppelheim, vier aktive Fälle von ursprünglich 26, und Brühl, 5 von 28, liegen die Zahlen im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle noch recht hoch, in Ketsch, zwei aktive Fälle, entspannt sich die Lage gleichermaßen.

Unter zehn positive Tests in Horan

Auch in der Verwaltungsgemeinschaft ist die Entwicklung weiterhin positiv. In Hockenheim sind noch vier positive Fälle von insgesamt 28 gemeldet, neue kamen nicht hinzu. Auch in Altlußheim, zwei Fälle, gab es keine neuen positiven Tests.

In Neulußheim gab es gegenüber dem 21. April keine Veränderungen, weiterhin sind insgesamt acht positive Fälle registriert, neue kamen in dieser Woche nicht hinzu. Auch in Reilingen, in dem ein Dutzend positiver Fälle gezählt wurde, gab es keinen neuen Fall, hingegen sank die Zahl der Menschen in Quarantäne von fünf auf drei.

Womit in der Verwaltungsgemeinschaft von insgesamt 55 positiven Fällen noch neun Personen in Quarantäne sind. aw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020