In Altlußheim behandelt

Glückwunsch! Da feierte also am Donnerstag, 14. Januar, Howard Carpendale seinen 75. Geburtstag. Da hagelte es ja wohl Glückwünsche von überall her, „Happy Birthday, Howie“ und da wünschte man ihm natürlich alles Gute und Gesundheit und auch keine Zahnschmerzen. Warum keine Zahnschmerzen?

Nun können diese ja ganz schön die geburtstägliche Stimmung relativieren. Zahnschmerzen sind ja grundsätzlich sehr unangenehm, nicht nur am Geburtstag. Und wenn Howard Carpendale mal wirklich Zahnschmerzen hat, hat er bestimmt auch einen guten Zahnarzt. Sicherlich auch in München, wo er wohnt. Da fährt er ja wohl nicht extra nach Altlußheim, um zum Zahnarzt zu gehen. Undenkbar? Moment, zwar ist es schon genau ein Jahrzehnt her, aber da war Howard Carpendale tatsächlich in der Zahnarztpraxis in der Altlußheimer Ziegelstraße.

Er saß nicht selbst auf dem Behandlungsstuhl, er begleitete seine Frau, die in der Gemeinde am Rheinbogen dentalmedizinisch behandelt wurde. Ist das normal: Wohnsitz München, Zahnarztbesuch Altlußheim? Zugegeben, in diesem Fall war es durchaus logisch und nachvollziehbar. Howard Carpendale gastierte in der Region und hatte am Abend seinen Auftritt in der SAP-Arena in Mannheim. Seine Frau hatte am Morgen starke Zahnschmerzen. Das hatte auch die für das abendliche Konzert zuständige Konzertagentur mitbekommen, dort kannte man den Altlußheimer Zahnarzt Dr. Thomas Rieß und empfahl den Carpendales kurzerhand diesen Zahnmediziner. Man setzte sich sofort in den schwarzen Mercedes und fuhr von Mannheim nach Altlußheim. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht wurde in der Gemeinde am Rheinbogen nichts über „Carpendale’sche Gebisskonstellationen“ oder sonstige Details bekannt.

Na ja, wenn eine Nachbarin nicht „zufällig“ aus dem Fenster geschaut hätte, wäre vielleicht die Dentalexkursion der Carpendales gar nicht bekannt geworden. Also nicht nur Anerkennung für einen renommierten Zahnarzt, sondern auch ein wenig „Hochachtung“ vor einer neugierigen Nachbarin, die sich vor Ort von der Anwesenheit des berühmten Patienten überzeugt haben soll.

