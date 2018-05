Anzeige

Altlußheim.Die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) richtet seit zehn Jahren den bundesweiten Konfi-Cup aus. Dabei messen die Konfirmanden eines Jahrgangs beim Fußball ihre Kräfte in gemischten Teams.

Altlußheims Pfarrer Matthias Zaiss schickte seine Schützlinge Mitte Januar mit den besten Wünschen zum regionalen Vorentscheid des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz nach Neulußheim. Dieses Turnier konnten die Altlußheimer Konfis ohne Gegentor für sich entscheiden. Eine Woche später holte das Team in Lahr in ebenso souveräner Art und Weise die badische Meisterschaft. Damit war die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft der EKD geschafft.

Saisonhöhepunkt im Köln

Der Saisonhöhepunkt ging am Pfingstsamstag in Köln auf dem Nebenplatz des Rhein-Energie-Stadions über die Bühne. Das Turnier war mit den weiteren Landessiegern sehr stark besetzt. Auch ohne ihren etatmäßigen Kapitän Philipp Schmitt konnten die Altlußheimer Konfis in Köln einen hervorragenden 6. Platz erspielen und dürfen sich damit zu den das sechstbeste Konfi-Teams in Deutschland zählen.