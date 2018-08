In Gaststätte eingebrochen

Altlußheim.Zwei bislang unbekannte Täter brachen gestern, Donnerstag, gegen 4.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Hauptstraße, in Höhe der Hockenheimer Straße, das „Bierseidel“, ein. Die Täter schoben an einem Fenster den Rollladen hoch und machten sich anschließend an diesem zu schaffen. Sie stiegen in das Lokal ein, brachen im Inneren einen von drei Automaten auf und stahlen aus diesem Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Von der auslösenden Alarmanlage aufgeschreckt, ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten aus der Gaststätte. Eine Zeugin wurde durch den Alarm auf die Situation aufmerksam und konnte beobachten, wie die beiden Einbrecher in Richtung Goethestraße davonrannten.

Laut Aussage der Zeugin handelte es sich um zwei Männer, jüngeren Alters von schlanker bis normaler Statur. Beide waren zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet, einer von ihnen mit einem weinroten Sweatshirt. Auffällig war, dass beide Männer einen größeren Gegenstand unter den Armen trugen.

Ob außer dem Bargeld aus der Gaststätte noch weitere Wertsachen gestohlen wurden, ist bislang unklar. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, in Verbindung zu setzen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.08.2018