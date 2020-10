Infos zur Anmeldung

Altlußheim.Die Albert-Schweitzer-Schule veranstaltet am Samstag, 10. Oktober, im Bürgersaal einen Informationstag zum Thema Schulbereitschaft für alle Eltern, deren Kinder im September 2021 in die erste Klasse kommen. Die Einladung mit der genauen Uhrzeit ging den Eltern bereits per Post zu. Aufgrund der Pandemiebedingungen kann nur ein Elternteil teilnehmen, das die vorab ausgefüllte Besucherkarte mitbringen muss. An die Mund-Nase-Maske ist zu denken.

Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. September 2014 bis 31. Juli 2015 geboren sind, beginnt zum Schuljahr 2021/2022 die Schulpflicht. Wer hierzu oder zur Schulbereitschaft des Kindes Fragen haben sollte oder die Zurückstellung beantragen möchte, setzt sich mit Kooperationslehrerin Evelyne Molitor in Verbindung. Innerhalb der Stichtagsflexibilisierung können auch Kinder, die bis zum 30. Juni 2016 geboren sind, angemeldet werden. Wer sein Kind einschulen lassen möchte, obwohl es noch nicht schulpflichtig ist, sollte Kontakt mit der Erzieherin im Kindergarten und Kooperationslehrerin Evelyne Molitor aufnehmen.

Die Anmeldung der künftigen Erstklässler findet am Mittwoch, 3. Februar, in der Albert-Schweitzer-Schule statt. Der genaue Anmeldetermin geht den Eltern der schulpflichtigen Kinder schriftlich zu. Die Eltern der noch nicht schulpflichtigen Kinder können telefonisch einen Termin mit Schulsekretärin Elke Müller vereinbaren, Telefon 06205/3 37 79, erreichbar von 7.30 bis 12.30 Uhr. ass

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.10.2020