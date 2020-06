Ins Metalux-Gelände kommt Bewegung

Altlußheim.Auch die Mai-Sitzung des Gemeinderates fand im sogenannten „Umlauf-Verfahren“ statt. Ein Verfahren, bei dem auf eine Anwesenheit der Gemeinderäte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie verzichtet wird, diese die Sitzungsunterlagen übermittelt bekommen und sie eine Woche Gelegenheit haben, den einzelnen Punkten zu widersprechen. Geschieht dies nicht, gilt der Punkt nach Ablauf der Frist als angenommen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, Entscheidungen im Umlaufverfahren können nur einstimmig gefasst werden und eine öffentliche Diskussion kann nicht stattfinden. Weshalb die Tagesordnung von Seiten der Verwaltung so gestaltet wurde, dass nur Punkte zur Abstimmung gelangten, die entweder an Fristen gebunden sind oder bei denen kein höherer Gesprächsbedarf besteht. Was in der Regel auf Bauangelegenheiten zutrifft.

Wohnraum wird geschaffen

Was gänzlich auf die Mai-Sitzung zutrifft, die von Baumaßnahmen dominiert wurde. So stimmte der Rat zwei Anfragen zu, die die Hauptstraße betreffen. Zum einen ging es um den Neubau eines Wohnhauses im rückwärtigen Grundstücksbereich. Im März hatte der Rat das Vorhaben noch abgelehnt, es schien ihm als Dreifamilienwohnhaus an dieser Stelle zu massiv. Nunmehr hat der Bauherr die Pläne modifiziert, er verzichtet auf ein voll ausgebautes Dachgeschoss und der Rat stimmte zu, zumal die erforderlichen Stellplätze ausgewiesen sind. Dem Antrag zur Errichtung einer Dachgaube auf der Rückseite eines Hauses in der Hauptstraße, durch den eine dritte Wohneinheit entsteht, wurde zugestimmt, die erforderliche Zahl an Stellplätzen ist nachgewiesen.

Ebenfalls zugestimmt wurde dem Antrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage in der Salierstraße. Zwar sieht der Plan eine Überschreitung verschiedener Baugrenzen vor, doch wurde schon bei anderen Anträgen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Hockenheimer Flur II“ abgewichen und die konkreten Abweichungen sind allesamt geringfügiger Natur. Beispielsweise wird die vordere Baugrenze durch den Dachüberstand um 30 Zentimeter überschritten oder durch den Pkw-Stellplatz um zwölf Zentimeter. Auch der Erweiterung einer Feldscheune im Niederfeld wurde zugestimmt. Auf dem Gelände befinden sich bereits landwirtschaftlich genutzte Feldscheunen mit einer Gesamtfläche von rund 330 Quadratmetern, durch den geplanten Neubau vergrößert sich die Fläche auf rund 590 Meter. Das Gebäude soll der Lagerung von Futtermitteln und Geräten dienen.

Hochwasserschutz beachten

Grundsätzlich war der Rat mit dem Vorhaben einverstanden, allerdings liegt das entsprechende Grundstück in einem Gebiet, in dem statistisch gesehen einmal in 100 Jahren ein Hochwasserereignis zu erwarten ist, ein sogenanntes „HQ100“-Gebiet. Nach dem Wassergesetz des Landes Baden-Württemberg sind für solche festgesetzten Überschwemmungsgebiete Gebäude grundsätzlich untersagt. Im Einzelfall können sie dennoch per Ausnahmegenehmigung gebilligt werden, wenn verschiedene Voraussetzungen erfüllt sind, beispielsweise der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird.

Was Verwaltung und Gemeinderat im vorliegenden Fall bejahen konnten, so dass dem geplanten Bau der Scheune zugestimmt wurde.

Bekanntlich will sich die Firma Metalux in Richtung des Sportgeländes erweitern, entsprechende grundsätzliche Entscheidungen hat der Rat im Februar getroffen. Dazu gehört beispielsweise, dass das Sportgelände zur Rheinfranken-Halle hin verlagert werden soll.

Ein erstes Anzeichen der kommenden Veränderungen war nun ein Antrag zur Errichtung eines temporären Gefahrstofflagers am westlichen Ende des Betriebsgeländes. Dieses, befristet auf drei Jahre, soll der Lagerung der für den Produktionsprozess notwendigen Stoffe in ihren Originalgebinden dienen, sprich in Containern, Fässern oder Kleingebinden.

Für jeden Container ist ein Leckanzeigegerät in der Auffangwanne installiert und rund um die Uhr ist Personal vor Ort, um bei Alarmmeldungen schnell reagieren zu können. Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften werden bei dem Projekt eingehalten.

Gegen das Vorhaben, das sich in die Umgebung einfügt und in einem gewerblich genutzten Gebiet liegt, gab es im Umlaufverfahren keine Einwände, so dass auch dieses genehmigt wurde.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 05.06.2020