Investitionen prägen die Finanzplanung 2019

Altlußheim.Im Mittelpunkt der ersten Sitzung des neuen Jahres steht am Dienstag, 22. Januar, die Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2019. Nachdem die Fraktionen im Oktober ihre Anträge zum diesjährigen Haushaltsjahr gestellt hatten, Bürgermeister Uwe Grempels den Haushalt im Dezember einbrachte, liegt er nun zur Verabschiedung auf. Die Fraktionen haben dabei Gelegenheit, zu dem Zahlenwerk Stellung zu nehmen.

Der Haushalt hat ein Volumen von rund 21,6 Millionen Euro, wovon 16,4 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 5,2 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen. Der Verwaltungshaushalt, der gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Millionen Euro zulegt, erwirtschaftet, laut dem Haushaltsplan, einen Überschuss von 355 000 Euro, die dem Vermögenshaushalt überstellt werden.

Größte Ausgabeposten im Vermögenshaushalt sind der Bau des katholischen Kindergartens mit acht Gruppen bei der Rheinfranken-Halle sowie die Sanierung derselben. Die geplanten Investitionen werden, neben der Zuführungsrate und einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 885 000 Euro durch Zuschüsse und Grundstückserlöse, zusammen zwei Millionen Euro, sowie einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von zusätzlich zwei Millionen Euro finanziert.

Wasserpreis bleibt stabil

Zugleich mit dem Haushalt wird der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserwerk verabschiedet. Dieser verbucht keine besonderen Auffälligkeiten, im Gegensatz zum Vorjahr sind keine größeren Änderungen aufgetreten. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Wasserpreis in der Gemeinde stabil bleibt. Er beträgt weiterhin 1,11 Euro pro Kubikmeter und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt von 1,86 Euro pro Kubikmeter im Rhein-Neckar-Kreis.

Vorbereitung auf Wahlen

Ein drittes Mal befasst sich der Rat anschließend direkt mit dem Thema Finanzen – bei anderen Punkten ist es natürlich unterschwellig immer präsent – wenn es um die Annahme von Spenden für das zweite Halbjahr 2018 geht. Insgesamt hat der Rat Zuwendungen von rund 6500 Euro zu bewilligen, der Großteil davon ist für den Sozialfonds der Gemeinde bestimmt.

Ihren Schatten werfen die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai voraus. Für die Gemeinde maßgeblich sind dabei die Kommunal- und Kreistagswahlen, für die ein Gemeindewahlausschuss zu bilden ist. Diesem gehört kraft Amtes der Bürgermeister an, sofern er nicht selbst Wahlbewerber ist, was im konkreten Fall möglich wäre, wollte der Bürgermeister für den Kreistag kandidieren. Sollte der Bürgermeister aus einem anderen Grund bei Sitzungen des Gemeindewahlausschusses nicht anwesend sein, Krankheit oder Urlaub beispielsweise, springen seine Stellvertreter ein. Da diese jedoch allesamt, Friedbert Blaschke (FW), Dieter Hoffstätter (SPD), Ines Schweickert (CDU) und Claudia Kohpeiß (Grüne), bei der Kommunalwahl wieder antreten können, fallen sie für den Gemeindewahlausschuss aus und muss der Rat vorsorglich einen anderen Stellvertreter bestimmen.

Neben dem Bürgermeister und seinem Stellvertreter müssen vier Beisitzer bestimmt werden, in der Regel einer pro im Rat vertretenen Parteien, und ein Schriftführer, der normalerweise durch die Verwaltung gestellt wird.

Abstimmen muss der Rat sein weiteres Vorgehen bei der anstehenden Sanierung der Rheinfranken-Halle. Hier stehen verschiedene Arbeiten an, eine vorläufige Kostenschätzung addiert alle Maßnahmen zu einer Gesamtsumme von rund 3,5 Millionen Euro. Weshalb der Rat schon entschieden hat, die Arbeiten in Abschnitten vorzunehmen.

Förderung beantragt

In einem ersten Schritt soll die Sanierung des Daches und der Lüftungsanlage vorgenommen werden. Dies schon wegen der Dringlichkeit, aber auch wegen der sinnvollen Herangehensweise. Die Kosten für den ersten Abschnitt werden auf rund 900 000 Euro geschätzt.

Für die Maßnahme wurden verschiedene Förderanträge gestellt, dennoch plädiert die Verwaltung für eine vorzeitige Ausschreibung, um wie geplant im Juni mit den Arbeiten beginnen zu können. Um die Zuschüsse nicht zu gefährden, wurde ein Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn bei der Behörde gestellt.

Erneut befassen muss sich der Gemeinderat mit einem Bauantrag für ein Dreifamilienhaus in der Hauptstraße – das Vorhaben war schon einmal wegen der fehlenden Stellplätze abgelehnt worden. Auch der modifizierte Antrag, der auf eine Reduzierung der Anforderung der Landesbauordnung setzt, zwei statt der geforderten drei Stellplätze, findet nicht die Zustimmung der Verwaltung.

Ferner muss sich der Rat mit einem Befreiungsantrag für die Überdachung einer Terrasse in der Heidelberger Straße befassten, die hintere Baugrenze wird um 65 Zentimeter überschritten, und einem Vorhaben der Stadt Hockenheim zustimmen, die mit dem Bebauungsplan „Biblis, 4. Gewann“ Baurecht für die Errichtung einer Pflegeeinrichtung schaffen will. Auch zu einer geplanten Änderung des Bebauungsplans „GE-Eselsfeld II“ der Stadt Waghäusel hat sich der Rat zu äußeren. Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen beenden den öffentlichen Teil der Sitzung, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019