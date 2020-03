Irischer Abend mit „Out of the Green“

Altlußheim.Ein in zweifacher Hinsicht „Grüner Abend“ bildet den Auftakt zur Nutzung der umgestalteten Schulschwimmhalle der Albert-Schweizer-Schule für kulturelle Veranstaltungen am Samstag, 21. März, um 19 Uhr. Die Altlußheimer Ortsgruppe der Grünen hat die Irish-Folk-Band „Out of the Green“ zu einem Konzert mit Liedern von der Grünen Insel eingeladen. Das Hallenbad habe sich in einen ansprechenden Veranstaltungsraum gewandelt, heißt es in der Pressemitteilung.

„Out of the Green“ bringe einen Koffer voll handgemachter Musik, Spielfreude und Anekdoten mit. Der Schulhof ist von allen Seiten her geöffnet, um Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen zu nutzen. Einlass ist ab 18 Uhr. zg

