Irish Folk mit „Out of the Green“

Altlußheim.Die Folk-Gruppe „Out of the Green“ ist in der Reihe „Kieselstein-Sessions“ am Freitag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, im Naturfreundehaus „Wagbachhäusl“ zu hören. Die Melodien von der Grünen Insel werden einen Hauch irischer Lebensfreude und musikalischer Pub-Atmosphäre in das Wagbachhäus’l einziehen lassen.

Mit Gesang und Instrumenten wie Mandoline, Flöten, Gitarren, Bass, Akkordeon und Bodhran wird die Vielfältigkeit der irischen Musik aufgezeigt: Bekannte irische Gassenhauer im Dreivierteltakt, melancholische Abschiedslieder und lustige Trinklieder.

Heitere Anekdoten, gefühlvolle und dramatische Geschichten verpackt in handgemachter Musik: Der irische Abend verspricht kurzweilig zu werden, der Eintritt ist frei. zg

