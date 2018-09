Jahresrechnung mit Plus beendet – auf den ersten Blick

Altlußheim.Die Jahresrechnung 2017 der Gemeinde und der Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs Wasserwerk wurden in dessen jüngster Sitzung vom Gemeinderat festgestellt. Erstmals seit 2012 konnte eine Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 592 000 Euro ausgewiesen werden. Dies entspricht dem Vierfachen der ursprünglichen Planung. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss des Verwaltungshaushaltes von rund 2,5 Millionen Euro. Größten Anteil an den Einnahmen der Gemeinde hatten die Einkommenssteuer (3,18 Millionen Euro), die Gewerbesteuer (2,8 Millionen Euro) und die Schlüsselzuweisung (2,1 Millionen Euro). Eingespart wurde unter anderem durch Minderausgaben bei der Kanalsanierung, Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger und der Unterhaltung der Straßen. Das Wasserwerk erwirtschaftete einen Gewinn von 8 329, 48 Euro.

SPD und Freie Wähler freuten sich über das positive Ergebnis und steigende Rücklagen. Dr. Marco Veselka (CDU) hatte sich die Zahlen genauer angeschaut und erklärte, die grundlegende Forderung nach einem stärkeren Verwaltungshaushalt und danach, nicht über die eigenen Verhältnisse zu leben, sei erreicht worden – „aber ich muss dennoch Wasser in den Wein gießen“.

Lediglich aufgeschoben

Die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen seien Nachzahlungen, die Schlüsselzuweisung resultiere aus der schwachen Finanzkraft der Gemeinde und die Projekte, an deren Durchführung gespart worden war, seien dennoch notwendig und somit nur aufgeschoben. „Das Ergebnis ist erfreulich, aber es handelt sich eben um Einmaleffekte“, gab Veselka zu bedenken, „wenn man alles rausrechnet, bleibt ein dickes Minus übrig.“ Auch sei die Liste der nicht erledigten Projekte nicht kürzer geworden. Heike Roll (Grüne) gab dem CDU-Kollegen recht, erklärte aber auch, sie habe nicht den Eindruck, dass unnötig Geld ausgegeben werde. Bürgermeister Uwe Grempels griff Veselkas Bild vom Wein auf und bemerkte: „Schorle ist ja auch gesünder.“ Die Verwaltung wisse, was auf sie zukomme und wolle diese Aufgaben nicht vernachlässigen. sb

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018