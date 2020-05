Jeder singt zu Hause mit

Altlußheim.Zum nächsten Turmsingen lädt die evangelische Gemeinde Altlußheim am Samstag, 23. Mai, um 19.10 Uhr nach dem Glockenläuten ein. Die Texte sind auf der Webseite veröffentlicht und liegen am Samstag vor der evangelischen Kirche aus. So kann das Liedblatt mit nach Hause genommen und die Lieder in der eigenen Straße oder vom Balkon aus gesungen werden.

Gesungen werden „Wir alle, wir leben, am Bogen des Rheins“ und aus dem Blauen Liederbuch die Nummer 56 „Ich sing dir mein Lied...“. Am Sonntag „Exaudi“ wird wieder um 10 Uhr der Gottesdienst auf Youtube freigeschaltet. Er steht unter dem Thema der „(Er)Wartenden Gemeinde“. Der Pfingstsonntagsgottesdienst steht unter dem Motto „Was mich antreibt“. Pfarrer Matthias Zaiss bittet Interessierte bis Mittwoch, 27. Mai, per E-Mail an matthias.zaiss@kbz.ekiba.de zu schreiben, was sie antreibt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 23.05.2020