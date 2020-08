Jetzt braucht Altlußheim nur noch einen Bahnhof

Altlußheim.Ausstaffiert mit roten Schaffnermützen und Signalkellen empfangen mich Justus (5 Jahre) und sein kleiner Bruder Jaron (3) zusammen mit ihrer Mama Julia Ullrich am Donnerstag schon von Weitem winkend an ihrer Haustür in Altlußheim. Die Freude ist groß bei den beiden jungen Hobbyschaffnern, die sogar total coole rote Shirts mit Eisenbahnen und ihren Namen darauf tragen. Es sind eben echte Eisenbahnfans, das habe ich schon gemerkt, als die beiden vor Kurzem in die Redaktion kamen, um ihre Bastelarbeiten zu zeigen.

Die haben sie für unser Gewinnspiel eingereicht: Gemeinsam mit dem großen Modelleisenbahnhersteller Märklin hat unsere Zeitung zwei Märklin-Kindereisenbahn-Startersets zum Thema „Landwirtschaft“ verlost. Kinder konnten sich hierfür mit Basteleien und gemalten Bildern zum Thema Eisenbahn bewerben. Und Kinder, was soll ich sagen: Wir haben sooo viele Einsendungen bekommen! Da ist uns die Auswahl sehr, sehr schwer gefallen. Am Ende mussten wir sogar den Gewinner auslosen, weil sich die Jury in der Redaktion nicht einig wurde. Denn alle eingereichten Bastelwerke und Bilder sind so toll! Dankeschön!

Faschingskostüm als Lok

Video Lokales Kindernachricht: Fred Fuchs zeigt seinen Arbeitstag - 07:11 Fred Fuchs zeigt seinen Arbeitsplatz in der Redaktion und wie eine Kindernachricht entsteht.(Gemafreie Musik von www.frametraxx.de: "Flight Mode") Fred Fuchs zeigt seinen Arbeitsplatz in der Redaktion und wie eine Kindernachricht entsteht.(Gemafreie Musik von www.frametraxx.de: "Flight Mode")

Bei den Bastelarbeiten gewannen schließlich Jaron und Justus einen Hauptpreis. Die beiden sind echte Eisenbahnspezialisten. Vermutlich löste ein Ausflug nach Karlsruhe zur dortigen Dampflok diese Begeisterung aus, vermutet ihre Mama, denn in der Familie selbst habe bislang niemand etwas mit Zügen zu tun gehabt.

Justus und Jaron nehmen mich mit ins Wohn- und Esszimmer – das gleicht einem kleinen Bahnhof: Eine Lego-Eisenbahn ist dort aufgebaut, daneben wartet ein Zug aus Holz mit einem Waggon voll beladen mit Stöcken auf seine Weiterfahrt. Dann fällt mein Blick auf eine überdimensionale Lok. „Die heißt Emma“, sagt Justus, so, wie die Lok in Michael Endes Kinderbuch „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“. Justus trägt sogar einen Anstecker mit Jim Knopf, Lukas und der Lok an seinem Shirt. Den haben ihm die Fasnachter vom FCC geschenkt, die ihre Kampagne 2019/20 dem Thema gewidmet hatten.

Die Riesenlok haben die Jungs gemeinsam mit Mama Julia und Papa Jürgen aus Karton gebaut und eigenständig mit Rot, Grün und Schwarz angemalt. Ich bin schwer beeindruckt! Dann holt Justus noch ein Bastelwerk hervor, mit welchem er auch in der Redaktion vorbeikam: Zum Fasching hat sich nämlich zuletzt als Lok verkleidet und sozusagen die Frontansicht samt Rohr, aus dem der Dampf kommt, aus Karton und einem Becher gebaut. Wenn die Brüder im Garten Eisenbahn spielen, bindet er sich an die Beine noch zwei schwarz angemalte Pappteller als Räder – eine lebende Eisenbahn eben. Jaron übernimmt dann den Part des Kontrolleurs, lässt den Zug fahren, wenn die Strecke seiner Meinung nach frei ist, und kontrolliert die Fahrkarten der Passagiere, die selbstverständlich fachmännisch entwertet werden.

Ein ganz spezieller Kuchen

Als die beiden ihre Märklin-Eisenbahn auspacken, ist die Begeisterung groß und alles drumherum vergessen. Die kleine Lego-Bahn muss dem neuen Modell weichen, was sogar Licht, Ton und Dampf per Knopfdruck fabriziert. Die Brüder bauen die Anlage in Windeseile auf. Jaron ist ganz angetan vom Traktor, der – wie Schweine und Kühe – zum „Landwirtschaftspaket“ dazugehört.

Und während ich genüsslich den leckeren Eisenbahnkuchen mit meinen Redaktionskollegen esse, den Familie Ullrich für mich gebacken hat, stelle ich mir vor, wie Justus und Jaron die Eisenbahn in Altlußheim fahren lassen. Jetzt gibt es in der Gemeinde so viele tolle Züge – eigentlich fehlt da nur noch ein Bahnhof.

Info: Wie Fred Fuchs in der Redaktion arbeitet, gibt’s als Video zu sehen unter www.schwetzinger-zeitung.de

