Jürgen Lauer übernimmt

Altlußheim.Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde ein Wechsel an der Spitze des Gewerbevereins vollzogen. Grund hierfür war, dass Vorsitzende Susanne Lauer aus beruflichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten ist. Der bisherige zweite Vorsitzende, Rechtsanwalt Jürgen Lauer, wurde einstimmig – bei eigener Enthaltung – zum neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt. Im nächsten Jahr findet im Frühjahr bei der ordentlichen Mitgliederversammlung die turnusgemäße Neuwahl des gesamten Vorstandes statt.

Angekündigt wurde für Montag, 22. Oktober, 19 Uhr, eine Fortsetzung der Vortragsreihe im Bürgersaal des Rathauses. Vereinsmitglied Sparkasse Heidelberg wird mit einem Referenten über Neuerungen und ganz allgemein zur betrieblichen Renten- und Gesundheitsvorsorge informieren. Der Eintritt ist frei und ein Besuch steht allen Interessierten offen.

Am Kerwesonntag, 28. Oktober, möchte sich der Verein erstmals mit einem gemeinsamen Infostand der Mitglieder präsentieren und verzichtet auf einen verkaufsoffenen Sonntag. Hierüber und über alles andere, was ansteht, kann am Mittwoch, 24. Oktober, ab 19 Uhr beim Stammtisch des Vereins im Restaurant zum Vogelpark gesprochen werden. Dieser steht ebenfalls allen Interessierten offen. mb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.09.2018