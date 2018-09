Jungmusiker erkunden „Jurassic Park“

Altlussheim.Die Jungmusiker des Musikvereins verbrachten ihre Jugendfreizeit dieses Mal in Meckesheim. Aufgrund einer notwendigen Terminverschiebung in den September, hatte sich die Jugendleiterin Maria Schwager für die Unterbringung in einem Freizeithaus entschieden. Dies sollte sich als goldrichtig erweisen, teilt der Musikverein mit.

Nach Anfahrt, erster Begehung der vierstöckigen Unterkunft und die Zimmeraufteilung wurde noch die Umgebung erkundet: Am liebevoll errichteten „Jurassic Park“ vorbei, wurde die „Alla hopp“-Anlage inspiziert. Danach übernahmen die Männer im großen Garten den Grill und bereiteten das Abendessen mit leckeren Steaks und Würstchen zu. Der restliche Abend verging bei verschiedenen Spielen wie im Flug.

Mit dem Pfeil auf Grüffelo gezielt

Am nächsten Morgen hatten die ersten Teilnehmer bereits um 7 Uhr Frühsport auf dem Programm. Nach reichhaltigem Frühstück ging der Vormittag mit Wikingerschach, Tischtennis und verschiedenen Bastelarbeiten sehr schnell vorüber. Besonders interessant fanden die Kinder das Bogenschießen unter der fachlichen Anleitung von Lea Löschmann. Ziel war es, den Grüffelo möglichst in der Mitte zu treffen.

Die Wirtschaftsleitung des Musikvereins zauberte in gewohnter Manier für die Jugend ein leckeres Mittagessen, damit sich diese für den Nachmittag stärken konnten. Den da stand der Besuch der „Alla hopp“-Anlage an: Die zweitgrößte Anlage dieser Art war zu Fuß nur ein paar Minuten von der Unterkunft entfernt.

Mit riesiger Begeisterung wurden die vielen Möglichkeiten dieser Einrichtung genutzt. Der Bewegungsparcours sowie der naturnahe Spiel- und Bewegungsplatz waren perfekt zum Toben, Klettern, Hangeln und Balancieren. Ein besonderer Ehrgeiz wurde entwickelt, als es um das Hochklettern an einer beweglichen Eisenstange ging. Eine besondere Überraschung war der Besuch des Dirigenten, der am Abend die Musikschüler besuchte.

Mit seiner großen Tasche voll Süßem wurde er mit Begeisterung empfangen. In den späten Abendstunden wurde noch ein Brotteig hergestellt, um Stockbrot über dem Lagerfeuer zu backen. Aufgrund der nächtlichen Kälte und nach Abstimmung mit der Jugend wurden aus Stockbrotteig frische Brötchen hergestellt.

Bei einer gemütlichen Runde wurden noch die aktuellen Charts und Klassiker der Musikszene gehört und mitgesungen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück saßen die Kinder noch beim Spielen zusammen, bevor die ersten Eltern zur Abholung eintrafen. Die Jugendleiter Maria Schwager und Marcel Bierlein waren sich mit den weiteren Betreuern und den Jungmusikern einig, dass man wieder tolle Tage bei der Jugendfreizeit des Musikvereins erleben durfte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018