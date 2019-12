Jury kürt die schönsten Tiere

Neulußheim.Die Ausstellung der verschiedenen Sparten Kaninchen, Geflügel und Tauben war ein gelungener Abschluss der Züchter des Kleintierzuchtvereines Neulußheim. Mit 69 Tieren war diese Schau mäßig gut besetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Es wurden den Besuchern von großen Hühnern in den Rassen „Shamo“ und „Lüttischen Kämpfern“ alles gezeigt, was auch in den Parzellen gezüchtet wird. Auch Zwerghühner in den Rassen „Deutsche Zwerg Langschan schwarz“ und „Ko Shmao weizenfarbig“ waren zu sehen. Bei den Kaninchen waren vier Rassen vertreten: „Thüringer“, „Perlfeh“, „Kleinsilber blau“ sowie „Zwergwidder wg-schwarz“.

Außerdem präsentierten die Züchter 20 Tauben in den Rassen „Giertaube blaufahl“ und „Modenesser Chitti weiß“ den Preisrichtern.

Vereinsmeister bei den Kaninchen wurde Heidi Urschel mit „Kleinsilber blau“ und 382 Punkten. Weitere Züchter waren Karin Haupt mit „Perlfeh“ und Klaus Scheuermann mit „Thüringer“. Ein Jugendlicher, Jason Haupt, stellte seinen „Zwergwidder wg-schwarz“ dem Preisrichter zur Wertung.

In der Sparte Geflügel wurde Asmir Lokmic mit „Shamo weizenfarbig“ und 376 Punkten Vereinsmeister, weitere Züchter waren Manuel Barbosa mit „Dresdner braun“, Gerhard Ressl mit „Zwerg Langschan schwarz“, Pietro Siscaro ebenfalls mit „Dresdner braun“ und Umit Tas mit „Lüttischen Kämpfern“.

Bei den Tauben holte Albert Kippenhan und seinen Giertauben blaufahl 380 Punkte und damit den Vereinsmeistertitel. Die „Modeneser Chitti“ weiß wurden von der Züchterin Marion Lörch-Kleser dem Preisrichter zur Wertung dargestellt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019