„Kämpfen und glücklich sein lohnt sich“

Anzeige

Michael Oswald ist mittlerweile sehr beliebt im Ort, jeder spricht gerne mit ihm, wenn er in seinem Lieblingscafé in der Ortsmitte sitzt oder beim Bäcker Besorgungen macht. Pfarrer Zaiss sieht das kraftvolle Potenzial in seinen Bildern, die in kräftigen Acrylfarben erstrahlen und Landschaften, Früchte und Blumen zeigen. Dazu zeichnet er gerne Menschen und vor allem liebt er Katzen, die sind „wow“ – eines seiner Lieblingswörter.

Dieses innige „Wow“ beinhaltet seine ganze empfundene Leidenschaft, die er sprachlich noch nicht so gut ausdrücken kann. Die Sprache und die Motorik, damit kämpft er und wer ihn kennengelernt hat, ist sicher, er schafft das.

Seine farbenfrohen Bilder waren am Samstagnachmittag nicht unbedingt der Mittelpunkt. Es war das Mitsingkonzert, das die Menschen begeisterte. Jeder hatte ein Liederheft bekommen und die Zuschauer machten begeistert mit. Egal ob es das „Sommerlied“ war, das den Sommer vor der Tür tanzen ließ oder der rhythmische „Calypso“, wo gleich alle mit klatschten. Michael Oswald wirkte trotz großer Konzentration entspannt und freute sich unbändig, dass die Gäste so eifrig mitmachten.

Den bekannten Kanon „Bruder Jakob“ sangen alle gleich in mehreren Sprachen und man musste bei „I like the Flowers“ einfach mitwippen. „Dschungel“ war ein Lied aus dem Kongo in französischer Sprache und zum Abschluss setzte sich Oswald ans Klavier und begleitete mit der gesunden linken Hand „Ich wünsch dir einen Regenbogen“. Als wenn es gewollt wäre, flatterte ein großer Schmetterling durch die Kirche.

Motorische Fähigkeiten festigen

Zusammen mit Logopädin Kerstin Becker-Runde, die ihn schon lange betreut, hatte Michael Oswald eine kleine Rede vorbereitet. Zusammen trugen sie diese vor. Darin stellte er seine Person vor und sprach über seine Krankheit. Aber auch darüber, wie wohl er sich in Altlußheim in seiner kleinen Wohnung in der Seniorenvilla fühlt. Die Besucher erfuhren von seinen Hobbys und er fasste kurz seine Klinikaufenthalte im Rehazentrum Aachen zusammen. Lesen, malen, Musik und Modelle bauen, das sind nicht nur Freizeitbeschäftigungen, damit schult er sich täglich und verbessert seine motorischen Fähigkeiten. „Es lohnt sich kämpfen und glücklich zu sein“, gab er den Zuhörern mit auf den Weg. Seine beiden Kinder, 17 und 18 Jahre alt, geben ihm die Kraft für den Weg, der noch vor ihm liegt.

Wie wichtig eine Musiktherapie für die Genesung sein kann, davon konnten sich alle während des kleinen Konzertes überzeugen. Dafür gab es spontan „Standing Ovations“, das Publikum war tief berührt und auch beeindruckt. „Michael Oswald hat uns heute die Augen für das Wesentliche geöffnet“, fasste Bürgermeister Uwe Grempels es zum Schluss im persönlichen Gespräch zusammen. Der Künstler lud noch zu einem Umtrunk ein und die Besucher sprachen ausführlich mit ihm über seine Kunst und Musik.

Die Bilderausstellung ist noch bis zum 9. September in der Kirche zu sehen und Pfarrer Matthias Zaiss lädt am 29. Juli zu einem themenbezogenen Gottesdienst ein.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.07.2018