Karwoche geht zu Ende

Altlußheim.In der evangelischen Kirche in Altlußheim findet heute, 18 Uhr, eine Passionsandacht mit Bildern und Texten vom Jugendkreuzweg mit dem Thema „Ans Licht“ statt.

Am Gründonnerstag lädt die Gemeinde zum Abendmahlsgottesdienst um 18 Uhr mit abschließender Passionsgeschichte und dem Verlöschen der Lichter unter dem Thema „Wie können wir je begreifen?“ ein. In diesem Gottesdienst wird der liturgische Brauch aufgenommen, nach dem stillen Ausgang den Altar zu räumen und in die Stille des Karfreitags zu gehen.

Der Karfreitag steht ganz im Zeichen des Kreuzes. Unter dem Thema „Da weinen die Engel“ läutet zum Gottesdienst um 10 Uhr die Totenglocke. Der Predigt liegt die Kreuzigung nach Johannes zugrunde und wird in Verbindung mit einem Bild von Michelangelo „Kreuzigung mit zwei Engeln“ gehalten. Dieser Gottesdienst wird vom Kirchenchor und Irene Schallhorn (Sopran) wie Klaus Wörner (Orgel) musikalisch ausgestaltet. mz

