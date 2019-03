Kay Schweikert führt die Wahlliste an

Altlußheim.Mit den Worten: „Unser Altlußheim ist eine starke, selbstständige Gemeinde mit einer hohen Lebensqualität. Dafür steht die CDU im Gemeinderat und heute wollen wir die Weichen stellen, dass dies so bleibt“, eröffnete Ines Schweickert, Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, die Nominierungsveranstaltung für die Gemeinderatswahl.

In den vergangenen Wochen und Monaten habe man intensiv an der Zusammenstellung eines schlagkräftigen Teams gearbeitet und sei nun stolz, Kandidaten zu präsentieren, die engagiert, verantwortlich und innovativ seien – sei es als Unternehmer oder Arbeitnehmer, im Vorstand von Vereinen, in der sozialen Arbeit oder durch den Einsatz für Kultur, Landschaft und Umwelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Union.

Gemeinderäte an der Spitze

Die Bewerber sind jung oder erfahren, alteingesessen oder zugezogen, haben Familie oder sind Single. „Sie bilden die Vielfalt in Altlußheim ab und bringen die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Ideen und Visionen in die Ratsarbeit ein“, sagt Kay Schweikert. Der Wahlvorschlag der Christdemokraten wird von den amtierenden Gemeinderäten angeführt. Platz eins nimmt der CDU-Fraktionsvorsitzende Kay Schweikert ein. Er ist im Sozialausschuss und beim Zweckverband Lußheim vertreten sowie CDU-Verbindungsrat zur Freiwilligen Feuerwehr. Es folgen Ines Schweickert und Dr. Marco Veselka. Ines Schweickert ist Bürgermeisterstellvertreterin und Bausachverständige der CDU-Fraktion. Dr. Veselka vertritt die Fraktion als Finanzexperte im Verwaltungsausschuss sowie die Altlußheimer Interessen in der Mitgliederversammlung der VHS Hockenheim. Als Familienvater sind ihm eine moderne, passgenaue Kinderbetreuung und beste Bildung für Kinder besonders wichtig.

Florian Schmidt ist tief verwurzelt in der Gemeinde und Mitglied der Feuerwehr. Als junger Obstbauer und Inhaber des Obsthofladens in der Rheinhäuser Straße steht er für den Erhalt der landschaftlichen Ressourcen und eine nachhaltige, regionale Erzeugung hochwertiger, gesunder Lebensmittel. Der leidenschaftliche Fischer Thomas Kirchgäßner (Tischler) ist Vorsitzender des SFC Rheinsalm und war bei der Guggemusik und den Kerweborscht aktiv.

Iria Villhauer, die sich als diplomierte Sozialpädagogin insbesondere für die sozialen Belange in der Gemeinde einsetzen möchte, folgt auf Platz 6. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der katholischen Kirchengemeinde. Ludwig Raff, ist durch sein Engagement in der Seniorenbetreuung und Krankenpflege sowie durch seine Tätigkeit als Pfarrgemeinderat in der katholischen Kirchengemeinde bekannt.

Jenny Külbs lenkt als erste Frau im Amt der Vorsitzenden die Geschicke des Sportvereins. Mit den Sorgen und Nöten der örtlichen Vereine ist sie bestens vertraut. Als berufstätige Mutter zweier Kinder liegt ihr die Kinder- und Jugendbetreuung besonders am Herzen. Auf Platz 9 wurde Maurermeister Bernd Bär nominiert. Als verantwortungsvoller Unternehmer bietet Bär jungen Menschen regelmäßig einen Start ins Berufsleben. In seiner Freizeit engagiert er sich als Vorsitzender des Angelsportvereins.

Chrisian Steiger begann seine Laufbahn bei SAP und gründete die Solutive AG in Neulußheim, die innovative und zukunftsorientierte Lösungen im IT-Umfeld anbietet. In seiner Freizeit ist der Familienvater unter anderem beim SV Altlußheim aktiv. Ueltzhöffer ist Marketing Manager in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Als Familienvater liegt ihm die Bildung am Herzen und er setzt sich für eine gerechte generationenübergreifende Familienpolitik ein.

Kim Schweikert macht eine Ausbildung als Erzieherin. Durch ihre Praktika hat sie einen guten Einblick in den Alltag der örtlichen Betreuungseinrichtungen. Ralf Kammerer (Diplom-Betriebswirt) arbeitet bei der SAP. Der passionierte Golfer verbringt seine Freizeit gerne auf dem Fahrrad. Daher schätzt er den hohen Freizeitwert und die zentrale Lage der Gemeinde.

Thomas Möller (Rechtsanwalt) schließt die Kandidatenliste der CDU ab. Als Hauptgeschäftsführer eines Verbandes der Bauwirtschaft Baden-Württemberg sind ihm die Anliegen der Gewerbetreibenden und des Handwerks bestens bekannt. Er kann mit seinen Erfahrungen als Führungspersönlichkeit wichtige Impulse setzen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019