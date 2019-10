Keinen Zahn zu früh verlieren

Altlußheim.Auf 25 Jahre Erfahrung in der Zahnmedizin blickt Dr. Thomas Rieß zurück. In seiner familiengeführten Praxis in Altlußheim bietet er Ansprechpartner für unterschiedliche Spezialgebiete an, die im Gespräch mit den Patienten die individuell am besten geeignete Behandlung finden. So soll die Kombination Master of Science Implantologie + Parodontologie und der Spezialisierung für Endodontie (Wurzelbehandlung) gewährleisten, dass kein Zahn zu früh verloren geht, sagt er im Interview. Außerdem gibt er Einblicke in die häufigsten Wünsche der Patienten und erklärt die Wichtigkeit von biologisch verträglichen Materialien.

Herr Dr. Rieß, was ist neben den üblichen zahnmedizinischen Maßnahmen der häufigste Patientenwunsch?

Dr. Thomas Rieß: Hauptwunsch vieler Mid-Ager ist ein jugendliches Aussehen gepaart mit biologischer Verträglichkeit der Materialien. Denn ein tolles Lächeln sorgt für eine selbstbewusste, positive Ausstrahlung und mehr Erfolg – beruflich und privat. Und dazu gehören nun mal schöne, gerade und möglichst helle Zähne. Genauso wie Haut, Gewebe oder Knochen unterliegen Zähne einer natürlichen Alterung. Doch das muss man nicht sehen! Ich kann Ihnen versichern: Es geht. Selbst schwierige Situationen können mit wenig Aufwand gemeistert werden.

Warum ist die biologische Verträglichkeit der Materialien so wichtig?

Rieß: Gerade für Allergiker oder Patienten, die aufgrund von Medikamenten mit den verarbeiteten Materialien aufpassen müssen, ist dies ein wesentlicher Faktor. Wir gehen daher in unserer Praxis keine Risiken ein und verwenden ausschließlich bioverträgliche, zertifizierte Materialien für Füllungen, Implantate, Kronen oder Brücken.

Ihre Praxis bietet ja gleich mehrere Expertisen. Worin liegen die Vorteile für Patienten?

Rieß: Unsere Patienten haben den Vorteil, dass sie einen Ansprechpartner für unterschiedliche Spezialgebiete haben. Ein Beispiel: Sie stehen mit einem schmerzenden, entzündeten Zahn vor der Entscheidung: „Zahnerhalt oder lieber raus damit und doch ein Implantat?“ Durch die Kombination Master of Science Implantologie + Parodontologie und der Spezialisierung für Endodontie (Wurzelbehandlung) können sich Patienten bei uns sicher sein, dass kein Zahn zu früh verloren geht. Wir setzen Implantate nur, wenn sie gebraucht werden, und sorgen dann für eine langfristige, ästhetische Lösung.

Ihre Praxis befindet sich ja in Altlußheim. Und dennoch zieht es viele Patienten aus der Großregion Speyer-Schwetzingen-Walldorf zu Ihnen. Wie kommt das?

Rieß: Viele Patienten kommen zu uns, weil sie Probleme mit ihren Zähnen oder Kieferschmerzen haben und woanders oft nach jahrelanger Behandlung keine befriedigende Hilfe bekommen haben. Meistens finden sie über eine Empfehlung zu uns. Mit der Funktionsanalyse und anschließender Therapie bieten wir eine besondere Expertise, die vor allem auf unserer über 25-jährigen Erfahrung gründet. Bei uns steht Patientenorientierung stets vor monetären Interessen. Wir geben uns erst mit einem Ergebnis zufrieden, das wir auch bei uns selbst akzeptieren würden. Als familiengeführte Praxis bieten wir unseren Patienten eine langfristige Behandlungssicherheit, die sie bei vielen sogenannten „Medizinischen Versorgungszentren leider vermissen. zg

