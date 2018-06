Anzeige

Von Spenden getragen

Das „Café zum Leben“ ist ein kostenloses Angebot für die Bürger in Altlußheim und basiert komplett auf Spendenbasis. „Dies funktioniert gut und trägt sich fast selbst“, sagt Simone Gera, Leiterin des Kindergartens Regenbogen und Mitinitiatorin des Familienzentrums. Ansonsten tragen die evangelische Kirchengemeinde und die Kommune die Kosten für das Familienzentrum Regenbogen. Kürzlich erhielt das Familienzentrum die Zusage über Bewilligung von Fördergelder des Lands Baden-Württemberg, worüber die Initiatoren sehr erfreut sind.

Während die Kinder in ihrer Spielecke toben und an den Tischen eifrig diskutiert wird, zückt eine der älteren Café-Teilnehmerinnen ihr Smartphone. Sie hat Probleme mit einer Funktion des Geräts und ihr Sohn, der ihr ansonsten immer hilft, ist aktuell auf Geschäftsreise. Bei Oliver Böser bekommt die Seniorin an diesem Nachmittag Hilfe. Denn seit Kurzem bietet er im Rahmen des „Café zum Leben“ eine Smartphone-Sprechstunde an, in der er Einsteigerfragen zu Smartphone, Laptop und PC beantwortet.

„Wir wollen das Angebot innerhalb des Cafés und im Familienzentrum nach und nach ausbauen“, sagt Simone Gera. Dafür werden weiterhin ehrenamtlicher Helfer gesucht, die gemeinsam mit den Initiatoren Ideen entwickeln und umsetzen.

Als nächstes Angebot steht am Samstag, 30. Juni, ab 18 Uhr ein Spieleabend im Emil-Frommel-Haus an. Freunde von Gesellschaftsspielen können dann einen lustigen und kurzweiligen Abend miteinander verbringen. Und wie bei allen anderen Angeboten des Familienzentrums gilt: Vom Kleinkind bis zum Senior sind alle willkommen.

„Menschen, die sich ehrenamtlich im Familienzentrum einbringen möchten, dürfen sich gerne unter Telefon 06205/3 33 77 bei uns melden“, betont Becker.

Info: Infos zum Angebot unter www.familienzentrum- altlussheim.de

