Kerzen und Lampen leuchten am Abend

Altlußheim.Nach dem Glockengeläut am Samstag, 7. November, findet wieder um 19.10 Uhr das Turmsingen statt, wie die Evangelische Kirche mitteilt. Alle, die kommen werden, werden gebeten, nach Hausständen getrennt zu sein, den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten und eine Alltagsmaske zu tragen.

Am Sonntag, 8. November, wird um 10 Uhr wieder über den Youtube-Kanal EvKiAltlussheim um 10 Uhr ein Gottesdienst zu Sankt Martin eingestellt. Pfarrer Matthias Zaiss geht in diesem Gottesdienst, der die Friedensdekade der christlichen Kirchen eröffnet, auf die Anschläge in Nizza, Lyon und Wien ein und fragt im Zusammenhang mit dem Evangelium vom barmherzigen Samariter, wer denn heute „meine Nächste oder mein Nächster ist“ und wie Menschen heute in die Spuren von St. Martin treten können.

Am Mittwoch, 11. November, lädt die evangelische Gemeinde alle Menschen im Ort zur Aktion: „Ein Lichtermeer zu Martins Ehr“ ein. Große und Kleine werden gebeten, dass gegen Einbruch der Dunkelheit an diesem Tag vor den Türen der Häuser, auf den Balkonen, wie in den Fenstern Kerzen, Lampen, Lampions die Nacht erleuchten. Auch wird angeregt, dass Menschen für diesen Abend die Fenster mit Lichtern im Gedenken an St. Martin und an sein Leben für Barmherzigkeit, Liebe, Menschlichkeit erhellen. Um 18 Uhr läuten dazu die Glocken der evangelischen Kirche.

Der Musikverein spielt nach dem Glockenläuten gegen 18.10 Uhr an verschiedenen Stellen im Ort Martinslieder. Die Texte liegen vor der Kirche aus. Die evangelische Kirche lädt die Menschen ein, zu Hause, von den Fenstern oder Balkonen mitzusingen. Vor der Kirche liegen Dinge, wie ein Ausmalbild und eine Legende zu St. Martin sowie eine kleine Süßigkeit aus. Für Kinder stellt die Gemeinde am 11. November, ab 8 Uhr einen Gottesdienst-Spezial zu St. Martin ein. zg

