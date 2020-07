Kinder bauen ein Hotel für Insekten

Alt-/Neulußheim.Die Sommerferien rücken näher und damit auch die Zeit für das Ferienprogramm. Durch die anhaltenden Corona-Pandemie können die Veranstaltungen nicht in der sonst üblichen Form und Menge stattfinden. Doch das die Gemeinden und Vereine es auf die Beine gestellt haben, scheint ein gutes Zeichen zu sein.

Die Gemeinde Altlußheim wird durch Vereine und Organisationen unterstützt, die 13 Programmpunkte zusammengestellt haben. Das Programmheft liegt im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung, der Sparkasse und der Volksbank zum Mitnehmen aus. Die Wunschliste der Kinder – für jedes eine eigene – muss bis spätestens Freitag, 24. Juli, im Rathaus, Zimmer 1.15, abgegeben werden. Ein späterer Abgabetermin kann nicht mehr berücksichtigt werden, da die Teilnehmer am Ferienprogramm durch ein Computerprogramm ausgelost werden. Im Anschluss bekommt das Kind den Ferienpass zugeschickt. In diesem sind die Veranstaltungen vermerkt, für die das Kind auf der Warteliste steht.

Vereine, Parteien, das Point und die Gemeindebücherei haben für Neulußheim ein buntes Programm mit 20 verschiedenen Veranstaltungen zusammengestellt, um den Kindern die freie Zeit in den Sommerferien zu versüßen. Das Programm wird am Donnerstag, 16. Juli, an die Kindergärten und Schulen verteilt. Auch auf der Homepage wird es zur Verfügung stehen und kann heruntergeladen werden. Anmeldeschluss für Plätze ist Donnerstag, 23. Juli. Die Anmeldung muss bis dahin in Papierform erfolgen. Die Formulare können im Rathaus abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden. Der fertige Ferienpass kann dann am Mittwoch, 29. Juli, und Donnerstag, 30. Juli, jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr im Jugendtreff Point, St. Leoner-Straße 8 b, abgeholt werden. Die Gemeinde weist darauf hin, wer den Pass nicht abholt, kann auch nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Rechtzeitig absagen

Sollte ein Kind an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, bitten beide Gemeinden darum, aus Fairness rechtzeitig abzusagen. So kann ein anderes Kind von der Warteliste nachrücken und beim Programm mitmachen. Wichtig sei zudem, dass die Kinder für die Veranstaltungen entsprechend gekleidet sind.

Neben dem Bau eines Insektenhotels, können die Kinder an Radtouren teilnehmen, Tanz-Workshops besuchen, an Spielenachmittagen mit anderen Kindern neue Brettspiele erleben, ihren eigenen Schmuck herstellen, den Kriegbach bei einer Exkursion hautnah kennenlernen, die Tiere am Rhein beobachten und lernen, wie man ein richtiger Schachprofi wird. vas

Info: Die Programme können auf der Internetseite der Gemeinden unter www.altlussheim.de oder unter www.neulussheim.de abgerufen werden.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.07.2020