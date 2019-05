Kinder lernen spielerisch wichtige Themen

Altlußheim.Auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Schule hat die Schulgemeinschaft ihr Fest unter dem Motto „Die Welt und wir“ gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte das Moderatorenteam die Gäste, die es sich an den Tischen bei der Bühne gemütlich gemacht hatten. Nach einer Gesangseinlage zweier Schulklassen trat Bürgermeister Uwe Grempels ans Mikrofon. In seinem Grußwort zeigte er seine Begeisterung für das Thema des Fests. Außerdem lobte er, dass die Grundschüler mit aktuellen Problemen wie Klimawandel oder der Verschmutzung der Meere konfrontiert werden und dankte schlussendlich allen Beteiligten.

Auch Rektorin Anja Ott zeigte in ihrer Dankesrede, wie wichtig alle Beteiligten waren und bedankte sich sowohl bei ihrem Kollegium sowie den Eltern und Schülern. Sie richtete ein großes Dankeschön an alle weiteren Beteiligten. Damit war das Bühnenprogramm eröffnet und die Kinder waren an der Reihe. Der Schulchor unter der Leitung von Christian Palmer zeigte sein Können und füllte den Schulhof mit Gesang.

Theater auf der Bühne

Doch nicht nur die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule standen auf der Bühne, auch die „Krümelgarde“ der Luxe, die Kindergärten Regenbogen und Sonnenschein sowie die Gymta präsentierten ihr tänzerisches Talent. Ein Highlight des Bühnenprogramms lieferte die Theater AG der Albert-Schweitzer-Schule. Mit dem Stück „Die Prinzessin auf der Erbse“ konnten die kleinen Nachwuchsschauspieler vollends überzeugen.

Neben dem Bühnenprogramm gab es noch mehr zu bewundern, zum Beispiel die schön dekorierten Stände der Schüler zu Thema „Wir und die Welt“. An den einzelnen Stationen wurde über wichtige Themen wie Wasser oder auch Klimaschutz informiert.

Für die Mädchen und Jungen gab es dazu noch viele Stationen an denen sie sich austoben konnten. Über Dosenwerfen und Wasserpistolen bis hin zum Origami-Fischfalten und Kinderschminken war alles dabei, und fürs Köpfchen gab es auch eine Station zum Schach spielen.

Wenn sich die Kinder dann verausgabt hatte, konnten sie sich bei den Essensangeboten Energie zurückholen. Mit Steak, Würstchen und Pommes war für jeden etwas dabei. Wer es eher süß wollte, konnte sich mit Waffeln, Süßigkeitenspießen oder Kuchen eindecken. Gegen den Durst stand ein Getränkewagen parat. Innerhalb des Schulgebäudes gab es neben dem Verkauf von Kaffee und Kuchen einen Stand vom Freundeskreis der Schule.

Kochbuch aus eigener Feder

An diesem konnte man sich selbst genähte Taschen und Schürzen kaufen, sowie ein selbst erstelltes Kochbuch. Für die Sicherheit des Schulfestes standen neben dem Schulgebäude ein Wagen des Deutschen Roten Kreuzes und der freiwilligen Feuerwehr, die sogar ein Löschfahrzeug zum Bestaunen mitbrachten. Die Kinder konnten sowohl von außen als auch von innen den Wagen erkunden.

Mit einer großen Vielfalt an Aktionen und dem Wetter auf ihrer Seite zeigte die Schule, wie man ein gelungenes Fest veranstaltet.

