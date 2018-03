Anzeige

Altlußheim.Eine freudige Osterüberraschung hat das Vorstandsteam des Gewerbevereins Altlußheim den Kindergärten der Gemeinde überbracht. Für jede einzelne Kindergartengruppe im Orte wurden gebackene Hasen überreicht, die der Gewerbeverein speziell bei der Bäckerei Bauer in Auftrag gegeben hatte. Die Freude bei Erzieherinnen, Erziehern und vor allem bei den Kindern war riesig im evangelischen Kindergarten Regenbogen in der Rheinhäuser Straße (Bild), im evangelischen Kindergarten Sonnenschein und im katholischen Kindergarten St. Raphael in der Hebelstraße. mib/