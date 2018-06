Kirche kann mehr als sie zuweilen zulässt

Anzeige

„Es gibt Themen, die interessieren einen und man lernt interessante Menschen kennen, daraus ergeben sich manchmal die besten Geschichten“. Bankuti kam ins Plaudern, und sein Gegenüber bemerkte schmunzelnd, dass er auf dem besten Wege zu einer „Dialogpredigt“ war. Die beiden lenkten ihre Rede wieder in die kirchliche Richtung und Bankuti brachte zum Ausdruck, dass die Kirche sehr viel mehr kann, als sie manchmal zulässt.

Christ sein im Alltag bedeute für ihn vor allem, Toleranz und Akzeptanz gegenüber seinen Mitmenschen walten zu lassen. Bankuti war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Fairness eigentlich die Grundlage des Christseins sei.

Matthias Zaiss hakte ein, indem er eine Stelle aus dem Epheser-Brief zitierte: „Ertraget einander in Liebe“. Auf Doppelmoral und Widersprüche gingen die Gesprächspartner ein, und auch Sinn oder Unsinn des katholischen Zölibats flocht sich in den Redefluss ein. Ganz wichtig sei es, Gemeinschaft zu fördern und Menschen in der Kirche Halt zu geben.

Zaiss stellte klar, dass das Reich Gottes von jedem in seinem Tun wachsen und getragen werden kann. Viele Kirchen werden derzeit renoviert und umgebaut. Ein Gedanke hierbei ist, angenehmen Raum zu schaffen, um den Menschen eine Heimat zu geben. Bankuti erzählte, dass er den Umbau der evangelischen Kirche in Hockenheim journalistisch begleitet habe, die Gemeindemitglieder sollten jederzeit involviert und informiert sein.

Christentum hat sich bewährt

Er würzte seine Reden mit amüsanten Anekdoten und zitierte einige namhafte Dichter und Denker, die sich über die Jahrhunderte ihre Gedanken zu Kirche und Christentum gemacht hatten. Im Großen und Ganzen lief es immer auf ähnliche Ansätze hinaus, dass ein jeder eine Alltagsverantwortung hat, dass man zwar Konflikte nicht scheuen, aber der Fairness halber auch auf Lösungen bedacht sein sollte, mit der beide Seiten leben können. Die Christengemeinschaft habe sich bewährt, da dürfe man nicht in den Konfessionen unterscheiden. Wer Verantwortung für sich und seine Mitmenschen übernehme, komme doch gut durch den Tag.

Da konnte Pfarrer Zaiss nur zustimmen, und für das lebhafte und wertvolle Gespräch gab es Applaus von den Gottesdienstbesuchern. Mit Liedern, Fürbitten, dem „Vater unser“ und dem Segen ging der Frühstücksgottesdienst zu Ende. Ein gelungener Erstversuch, vom gewohnten Sonntagmorgen in der Kirche zum Gespräch, das bestimmt einen genauso aussagekräftigen Inhalt wie eine Predigt hatte, und geselligen Beisammensein. Vielleicht ein Schritt in die Moderne, deren Aufgabe es bleiben wird, die Menschen in christlicher Einheit zu bestärken.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.06.2018