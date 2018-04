Anzeige

Altlußheim.Obwohl Petra Dietl mit Schülern arbeitet, hat sie schon eine Menge Erwachsener zum Nichtrauchen „bekehrt“ – über das Unterrichtsprogramm „Klasse 2000“, das Kindern der 1. bis 4. Klasse auf spielerische Weise Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung vermittelt. Die Kenntnisse haben die Grundschüler derart gut verinnerlicht, dass sie ihren Eltern die Zigaretten „verboten“ haben, berichtet Petra Dietl schmunzelnd.

Eine neue Kooperation des Lions-Clubs der Verwaltungsgemeinschaft, der „Klasse 2000“ seit seiner Gründung 2004 finanziell unterstützt, mit der Firma Eaton Technologies könnte für zahlreiche weitere Nikotinentsager sorgen.

Eaton-Werkleiter Ulf Schmitt und Personalassistentin Sandra Schneider überbrachten beim Besuch der Albert-Schweitzer-Schule, wo das Förderprogramm seit elf Jahren mit großem Erfolg läuft, nicht nur eine Spende von 1000 Euro. Schmitt kündigte an, dass das Unternehmen, das mit rund 150 Beschäftigten in Altlußheim Industriefilter herstellt, seine Unterstützung noch ausbauen will.