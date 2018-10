Kleiner Kater kuschelt lieber

Altlussheim.Was passiert, wenn Kater Findus beim alten Pettersson auszieht? Wie werden die beiden damit wohl zurechtkommen? Das und noch viel mehr erfuhren die kleinen und großen Besucher des jährlichen Bühnenstückes, zu dem die Bücherei einlud. Gesponsert von der Sparkasse Heidelberg, war das „theater en miniature“ zu Gast im Bürgersaal. Petra Schleich begrüßte im Namen der Bücherei die Besucher. Schau- und Puppenspielerin Ellen Heese durfte man schon öfter erleben, und auch in diesem Jahr freuten sich die Kinder über ein ganz bezauberndes Stück.

Die Bücher um Pettersson und Findus von Sven Nordqvist fehlen wohl in keinem Bücherregal eines Kinderzimmers. Der schrullige Alte und sein frecher Kater erleben immer wieder die tollsten Abenteuer. Findus hat ein eigenes Bett bekommen. Darin hüpfte er begeistert herum, was natürlich ordentlich quietscht. Dummerweise macht er das morgens um vier Uhr, wenn der alte Pettersson noch gerne schläft. Findus ist nicht zu belehren, dass er wenigstens bis um sieben Uhr Ruhe gibt.

Der kleine Kater in seiner grüngestreiften Hose hat eine viel bessere Idee. Er will in ein eigenes Haus ziehen. Pettersson findet den Vorschlag nicht verkehrt, und so wird das alte Klohäuschen auf dem Hügel abgebaut und im Garten neben Petterssons Haus wieder aufgestellt. Findus’ Bett passt gut hinein und bei Pfannkuchen und Marmelade feiern die beiden ein Einzugsfest.

Die erste Nacht ist auch super, Findus fühlt sich erwachsen und endlich kann er machen, was er will. Aber geht draußen nicht der Fuchs um? Will der wieder ein Huhn aus dem Stall stibitzen? Und diese vielen Geräusche in der Nacht – also Findus wird es schon ein bisschen mulmig. Am zweiten Abend will er nach dem Essen gar nicht so gerne in sein Häuschen zurückkehren. Lieber kuschelt er sich zu Pettersson ins Bett und lässt sich eine Gutenachtgeschichte erzählen.

Kinderbuch lebendig gemacht

Überhaupt ist es bei Pettersson viel gemütlicher. Gerne gibt Findus das ja nicht zu, aber als Pettersson vorschlägt, das Bett wieder herüberzuholen, ist der kleine Kater ganz glücklich. Die beiden einigen sich darauf, dass bis sieben Uhr morgens Ruhe herrscht und damit können sie gut leben.

Mit Musik, Gesang und Lichteffekten ist es Ellen Heese einmal mehr gelungen, mit wenigen Requisiten ein Kinderbuch lebendig zu machen. Die kleinen Besucher sind auch ganz bezaubert von der Vorstellung und spenden viel Beifall am Schluss. mb

