Kleinster gemeinsamer Nenner

Neulußheim.Um einen niveaugleichen Einstieg zwischen Bordstein und Verkehrsbus zu erreichen, sprich eine barrierefreie Haltestelle zu errichten, sind bestimmte Anforderungen zu beachten. So muss in der Regel der Bordstein auf einer Mindestlänge erhöht werden, was im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Strecke keine Hofeinfahrten berühren darf. Denn durch den erhöhten Bordstein wären die Einfahrten für Pkw nicht mehr erreichbar.

Weshalb Gunther Hoffmann beim Tagesordnungspunkt „barrierefreie Haltestelle in der St. Leoner-Straße“ von einer schwierigen Aufgabe sprach, einen geeigneten Standort zu finden. Ideal schien ihm der Bürgersteig gegenüber dem Rathaus – doch an dieser Stelle hatte der Gemeinderat den Neubau eines Hauses gebilligt, so dass an anderer Stelle ein Ersatz gefunden werden musste.

Alternativen geprüft

Zusammen mit den Planern, der Verkehrsbehörde und der Polizei habe man die Straße unter die Lupe genommen und sei vor der Hausnummer 18 fündig geworden. Dort, an der Einmündung der Straße „Zum Messplatz“ ließe sich eine barrierefreie Haltestelle samt Wartehäuschen errichten, so Hoffmann, der nicht verhehlte, dass für ihn der Standort nicht erste Wahl sei – „ich wollte die Haltestelle gegenüber dem Rathaus“.

Der Bereich vor der Sankt-Leoner-Straße 18 ist derzeit noch nicht gepflastert, was laut dem Bürgermeister auch damit zusammenhängt, dass man noch abwarten wollte, wie in Sachen Haltestelle entschieden werde. Was Winfried Vaudlet (SPD) bei seiner Stellungnahme zu der Frage veranlasste, wer denn die Pflasterung zahle. „Wir natürlich“, erwiderte Hoffmann und fügte hinzu, froh sein zu können, dort eine barrierefreie Haltestelle errichten zu dürfen.

Vaudlet, der es als positiv bezeichnete, eine geeignete Stelle gefunden zu haben, war mit der finanziellen Regelung nicht einverstanden – „wer lange genug wartet“ – stimmte der Standortwahl dennoch zu. Sven Nitsche (FWV) war hingegen nicht überzeugt, ihm wäre ein Standort vor der neuen Ortsmitte oder der Markusschule lieber gewesen. Vor der Hausnummer 18 sei der Gehweg sehr schmal und es werde die Sicht für in die Straße einfahrenden Fahrzeuge stark behindert, weshalb er die Vorlage ablehnte. Wie Hoffmann anmerkte, sei der Eigentümer der Nummer 18 mit der Haltestelle vor seinem Gebäude einverstanden. Bei einem Standort vor der Schule müsste der dortige Zebrastreifen verlegt werden. Thomas Birkenmaier (CDU) sprach sich dafür aus, sich dem Votum der Fachplaner anzuschließen und stimmte für den Standort vor der Hausnummer 18.

Kein Standort ist optimal

Für Monika Schroth (Grüne) ist es in erster Linie wichtig, bald in jede Richtung in der St. Leoner-Straße eine barrierefreie Haltestelle zu haben. Alle im Raum stehenden Standorte seien nicht optimal, gab sie zu bedenken und sprach sich dagegen aus, den Zebrastreifen bei der Markusschule zu verlegen. Zwar sei der gewählte Standort auch nicht der beste, doch immer noch die bessere Alternative, stimmte sie der Verwaltungsvorlage zu.

Ingeborg Bamberg (WfN) erinnerte an die Zustimmung des Gemeinderates zum Bau eines Hauses gegenüber dem Rathaus, weshalb nun die Haltestelle verlegt werden müsse und sie folgerichtig dem gewählten Standort zustimme, zumal auch die Anwohner keine Einwände hätten. Womit der gewählte Standort mit großer Mehrheit, gegen die Stimmen der FWV, gebilligt wurde. Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der Erstellung der Ausschreibung sowie in deren Folge mit der Vergabe der Arbeiten beauftragt.

