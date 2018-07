Klimaanlage für Rathaus beschlossen

Anzeige

Mit dem Bauantrag für ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße war der Gemeinderat weniger einverstanden. Das Ratsgremium hatte den Bauantrag schon einmal wegen Überschreitung der hinteren Baugrenze einstimmig abgelehnt. Dieses Mal war diese eingehalten worden. Den Gemeinderäten missfiel aber die Positionierung der Stellplätze im Gartenbereich, die von der Baurechtsbehörde in Hockenheim geprüft wird. Bürgermeister Uwe Grempels wollte eine Fristverlängerung beantragen und das Problem der Baurechtsbehörde mitteilen. Die Entscheidung wurde vertagt.

Drei Bauanträge für die Speyerer Straße befassten sich jeweils mit dem Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage. Der Gemeinderat erteilte die Genehmigungen einstimmig.

Der Antrag, beim Lidl-Markt in der Benzstraße, einen sechs Meter hohen Werbepylon aufzustellen, der die alte Standfahne am selben Standort ersetzen soll, bekam eine Gegenstimme aus der Grünen-Fraktion. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat dagegen den gartenseitigen Aufbau einer Dachterrasse mit einer Fläche von 6,8 Quadratmetern in der Goethestraße. Zum Nachbargrundstück hin ist eine Sichtblende vorgesehen. In unmittelbarer Umgebung gibt es in dieser Höhe bisher keine Dachterrasse. vw

