Soll nach Osten, also in Richtung des ehemaligen Lokschuppens (unten rechts im Bild) verlegt werden: der Knotenpunkt B 39 (von links unten kommend) mit der L 722 (von rechts aus Richtung Talhaus). Die Anordnung von jeweils zwei Aufstellfahrstreifen für den Geradeausverkehr sowie die Verlängerung des Rechtsabbiegestreifens aus Richtung Speyer in Richtung Altlußheim soll die Leistungsfähigkeit der Straße verbessern. Links oben ist der Lußhof zu erkennen.

