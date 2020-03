„König von Mallorca“ hält Hof in der Rheinfrankenhalle

Altlußheim.Ballermann war gestern: Wenn der „König von Mallorca“ seine heißgeliebte Insel im sonnigen Süden verlässt, hat das etwas zu heißen: Das Altlußheimer Oktoberfest steht vor der Tür. Und dem erweist Jürgen Drews am Freitag, 18. September, in der Rheinfrankenhalle die Ehre. „Endlich hat es geklappt!“, freut sich Veranstalter Sascha Veth über den Stargast, an dem er schon seit Jahren dran ist. Im siebten Jahr ist es nun soweit: Jürgen Drews konnte nicht Nein sagen.

Ob Megapark oder Rheinfrankenhalle: Der selbst ernannte „König von Mallorca“ macht bei seinen Auftritten keinen Unterschied: Wo er ist, geht die Party ab. Das lassen sich die Altlußheimer nicht zweimal sagen. Schon vor seinem großen Auftritt ist Gaudi angesagt: Ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) heizen am Oktoberfestfreitag die Jungs von „Rockspitz“ den Madln und Buam in Dirndln und Lederhosen ordentlich ein. „Wir sind Rock, ihr seid spitz“, ist das Motto der sechs Alpenrocker.

Synthesizer trifft Akkordeon

Damit versprechen sie nicht zu viel: Hier begegnen schwere Gitarren Synthesizer-Elementen, gespickt mit dem vertrauten Klang des Akkordeons, womit „Rockspitz“ seinen ganz eigenen Sound zaubert. Neben bekannten Gassenhauern bringt das Sextett auch eigene Songs mit, zu denen getanzt und gerockt werden darf.

Sie machen zu späterer Stunde die Bühne frei für Jürgen Drews, dem Mann, der „Ein Bett im Kornfeld“ baut, „Barfuß durch den Sommer“ geht und „Wieder alles im Griff“ haben wird. Denn dafür ist der 75-Jährige bekannt.

Drews hat den Schlager geprägt und der Schlager hat ihn geprägt: Das wird den Besuchern des Altlußheimer Oktoberfestes spätestens dann bewusst, wenn er leibhaftig auf der Bühne steht und die Halle zum Kochen bringt.

Doch selbst danach ist nicht Schluss: Mit DJ Lollo geht die Aftershow-Party weiter: Bis spät in die Nacht ist Rambazamba in der Rheinfankenhalle angesagt.

Das bayerische Wiesn-Flair wird tags darauf erneut geweckt: Am Samstag, 19. September, gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit DJ Lollo. Auf der Bühne geht es ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) erneut heiß her: Zünftig stimmen „D’Buam“ auf den großen Auftritt der „Midnight Ladies“ ein. „Die Besucher können sich auf jede Menge Frauenpower freuen“, verspricht Veranstalter Sascha Veth.

Frauenpower, aber ladylike

Die sechs feschen Frauen beeindruckten durch Stimmgewalt, ansteckende Performances und unglaublich viel Energie, heißt es in der Pressemitteilung. Egal, ob bekannte Schlager, die größten Hits der Rockgeschichte oder aktuelle Chartstürmer: Souverän und ladylike wissen die „Midnight Ladies“, wie man das Publikum in den Bann zieht.

Zwei Tage ausgelassene Stimmung wie auf der Münchner Wiesn stehen also der Gemeinde am Rheinbogen bevor, an denen allen Sinnen etwas geboten wird. Nicht nur tolle Musik und attraktive Sänger für Ohren und Augen, sondern auch authentische Oktoberfest-Speisen und süffige Maß sind an beiden Tagen am Start. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.03.2020