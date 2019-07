Königsehrungund Backfisch

Altlußheim.Das Fischerfest des Sportfischerclubs Rheinsalm findet am Samstag, 3., und Sonntag, 4. August, am Silzsee statt. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 10.30 Uhr. Die hauseigene Fischbäckerei bietet gebackenen Zander, Zanderfilet, Seelachsfilet, Forellen und eine gemischte Fischplatte an. Für eine reichhaltige Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Die Ehrungen der Dorfmeister und des Fischerkönigs werden Samstagabend gegen 19 Uhr stattfinden. Der Jägerstammtisch findet, wie auch im vergangenen Jahr, am Sonntag um etwa 11 Uhr statt.

Die ortsnahe Lage lädt dazu ein, das Fest mit dem Fahrrad zu besuchen. Damit kann ein Beitrag zur Schonung der Natur geleistet werden, da der Silzsee innerhalb des Naturschutzgebietes „Hockenheimer Rheinbogen“ liegt. Ferner bietet der Verein optional einen Shuttle-Service an: Ein Kleinbus fährt an beiden Tagen halbstündlich, jeweils ab 30 Minuten vor Festbeginn, bis 22 Uhr vom Sportplatz und vom Feuerwehrgerätehaus Altlußheim zur Silzhütte.

Der SFC Rheinsalm lädt alle Freunde des Angelsports und die gesamte Bevölkerung zu diesem Ereignis ein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019