Könnt ihr die Rätsel lösen?

Hallo Kinder! Jetzt ist es schon vier Wochen her, dass ich meine Freunde Elli Ente und Harry Hase gesehen habe. Wir bleiben alle zu Hause, damit sich niemand mit dem Coronavirus ansteckt. Aber wisst ihr was: Ich freue mich schon riesig auf unser Wiedersehen, auch wenn noch unklar ist, wann das genau sein wird. Wir sind jedoch jeden Tag in Kontakt, per WhatsApp, E-Mail und wir telefonieren auch. Gerade eben habe ich mit Elli Ente gesprochen, die mir drei Rätsel aufgegeben hat. Ich komme aber einfach nicht auf die Lösungen. Vielleicht schafft ihr es ja (ganz unten stehen die Antworten, aber erst selbst raten!). Rätsel Nummer eins: Ich stehe im Wald, auf dem Kopf einen Hut, laufen kann ich nicht, doch schmeck’ ich sehr gut. Rätsel Nummer zwei: Ich bin riesig, habe große Ohren und einen dicken Bauch. Meine Nase ist so lang wie ein Gartenschlauch. Rätsel Nummer drei: Meine Ohren sind lang, mein Schwanz aber kurz. Ich knabbere gerne an Möhren im Grase. Man kennt mich unter dem Namen . . .

Die Lösungen: Rätsel 1: Pilz, Rätsel 2: Elefant, Rätsel 3: Hase.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020