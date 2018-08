Anzeige

Verwaltungsgemeinschaft.Es stank zum Himmel. Nicht nur sensible Nasen kamen in den vergangenen Tagen in den Genuss einer olfaktorischen Zumutung, die nicht wenigen Menschen schwer auf den Magen schlug. Insbesondere am Wochenende war der Gestank, der über Neu- und Altlußheim sowie Teilen von Hockenheim hing, kaum auszuhalten. In den Rathäusern der Verwaltungsgemeinschaft und auch bei unserer Zeitung liefen die Telefon anfangs der Woche heiß.

Die Verwaltungen gingen auf Spurensuche. Woher könnte der Geruch kommen, war die Hauptfrage, die für viele mit einem Hinweis auf die Müllverarbeitungsanlage auf Hockenheimer Gemarkung beantwortet war. Doch diese Vermutung zielte ins Leere. Aufklärung kam aus dem Altlußheimer Rathaus. Der Geruch stamme von auf den Feldern aufgebrachtem Grünschnittkompost, hieß es von dort. Er sei nahezu auf dem ganzen Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft aufgebracht worden. Der Kompost sei von den Landwirten bisher noch nicht eingearbeitet worden, weil es noch nicht geregnet habe.

Zwar kann von ergiebigen Regenfällen noch nicht die Rede sein, dennoch, die Beeinträchtigung durch den Geruch ist rückläufig. Ungeachtet dessen hat sich die Stadt Hockenheim an das Landratsamt gewandt. Das Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz führt aktuell im Bereich Hockenheim und Umgebung Untersuchungen durch, ob Geruchsbelästigungen wahrzunehmen sind und wenn ja, welcher Art sie sind. Über die Ergebnisse der Untersuchung werden wir unverzüglich berichten. aw