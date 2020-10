Konfirmation und Turmsingen

Altlußheim.Wie die evangelische Kirchengemeinde mitteilt, findet an diesem Wochenende die Konfirmation statt. Aus Sicherheitsgründen finden die Gottesdienste am Samstag, 17. Oktober, und Sonntag, 18. Oktober, jeweils 11 und 14.30 Uhr, in der katholischen Kirche statt.

Da in diesen Gottesdiensten nur die bereits angemeldeten Eltern und Paten mitfeiern können, liegt an der evangelischen Kirche am Samstag und Sonntag ein Gebet aus, das alle, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, zu Hause für die Konfirmanden beten können. Dieses Gebet wird auch im Gottesdienst gebetet und verbindet somit die Mitfeiernden in der Kirche mit den Menschen in den Häusern.

Am Samstag, 17. Oktober, findet um 19.10 Uhr nach dem Glockenläuten das beliebte Turmsingen statt. Hier wird gebeten, den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Am Sonntag, 18. Oktober, wird auf den Youtube-Gottesdienst aus Neulußheim hingewiesen, der um 10 Uhr in digitaler Form ausgestrahlt wird. mz

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 17.10.2020