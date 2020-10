Konzept für Klimaschutz

Altlußheim.Die Gemeinde erarbeitet derzeit ein integriertes Klimaschutzkonzept. Wesentliche Ergebnisse der Datenanalyse und viele Informationen rund um die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz wurden bereits auf zwei öffentlichen Veranstaltungen vermittelt. Im nächsten Schritt gehe es nun vor allem darum, einen wirkungsvollen und umsetzbaren Maßnahmenkatalog für Altlußheim zu entwickeln, wie die Gemeinde auf ihrer Homepage mitteilt.

Aus den bisherigen Ideen und Anregungen wurde ein erster Grobentwurf zusammengestellt. Wer aber könnte diesem Katalog und den einzelnen Maßnahmen besser den nötigen Feinschliff verleihen als die Bürger, mit ihren persönlichen Erfahrungen und ihrer genauen Kenntnis der Situation vor Ort? Die Gemeinde lädt daher am Mittwoch, 4. November, von 19 bis 21 Uhr in den Bürgersaal des Bürgerhauses ein, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Über den Entwurf diskutieren

Dabei sind sowohl eigene Vorschläge willkommen als auch Erfahrungen und Hinweise für eine reibungslosere Umsetzung von Maßnahmen in Altlußheim. Die Gemeinde sei sicher, dass sich auf Basis der bereits erfolgten Beteiligung eine interessante und für das Klimaschutzkonzept richtungsweisende Diskussion entwickeln wird.

In der Veranstaltung stellt die Gemeinde den Teilnehmern in einem ersten Schritt die Energie- und CO2-Bilanz der Gemeinde Altlußheim sowie die Ergebnisse der durchgeführten Potenzialanalyse vor. Anschließend werden wesentliche Schwerpunkte aus dem Grobentwurf zum Maßnahmenkatalog mit den Anwesenden diskutiert. An dieser Stelle können Verbesserungsvorschläge gemacht und eigene Maßnahmenvorschläge eingebracht werden. Abschließend haben die Bürger die Gelegenheit eine erste Priorisierung der Maßnahmen vorzunehmen.

Anmeldung erforderlich

Durch organisatorische Maßnahmen sorgt die Gemeinde dafür, dass die geltenden Abstandsregeln und die Hygieneverordnungen eingehalten werden. Daher wird um eine Anmeldung für die Veranstaltung gebeten – telefonisch unter 06205/39 43 43 oder per E-Mail an jennifer. triebskorn@altlussheim.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 29.10.2020