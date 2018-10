Kosten für Shuttle-Bus teilen

Altlußheim.„Petra St. Onge ist das Gesicht und der Motor der SPD-Frauen in der Gemeinde“, betonte Dieter Hoffstätter, der Ortsvereinsvorsitzende, bei der Ehrung von Petra St. Onge für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Partei. Mehr als zehn Jahre habe St. Onge zudem als Gemeinderätin ehrenamtliche Arbeit für die Bürger geleistet.

In ihrer Laudatio hob die frühere SPD-Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein hervor, dass Petra St. Onge von „unermüdlichem Einsatz, unbedingter Verlässlichkeit und von einer vorbildlichen Geradlinigkeit“ geprägt sei. „Und ohne ihre Leitungsfähigkeit hätte es nicht bereits 31 Jahre aktive SPD-Frauenarbeit in Altlußheim gegeben“, erklärte Grünstein und erwähnte, dass die Geehrte auch im Kreisvorstand der SPD-Frauen Verantwortung wahrnehme.

„Grüne und CDU in der Landesregierung sind eine Koalition der Handlungsverweigerung“ stellte der Landtagsabgeordnete Daniel Born zu Beginn seiner Rede zur aktuellen Landespolitik fest. In Baden-Württemberg fehlten etwa 140 000 bezahlbare Wohnungen, in allen anderen Bundesländern gebe es Zuwächse beim Bau bezahlbarer Wohnungen, nur hier im „Ländle“ nicht.

Betreuungsgebühren abschaffen

Selbst im Schwarz-Grün regierten Hessen würden schrittweise die Kinderbetreuungsgebühren abgeschafft – „aber in Baden-Württemberg tun Grüne und CDU nichts“. 20 Prozent der Kosten sollen im Land die Eltern tragen. „Für die große Mehrheit der Eltern mit kleinem und mittlerem Einkommen bedeutet das bei Ganztagsbetreuung von zwei Kindern eine Belastung von oft mehr als 600 Euro im Monat“, rechnete Born vor. „Die SPD setzt sich im Landtag für die schrittweise Abschaffung dieser Kinder-Steuer für die Eltern ein“, so Daniel Born.

„Dass die Landesregierung der Gemeinde die Kosten von mindestens 100 000 Euro für den Shuttle-Busverkehr über die Rheinbrücke ab 2019 nicht ersetzen will, hat mit fairem Verhalten nichts zu tun, zumal das Land dazu finanziell problemlos in der Lage ist“, formulierte der Landtagsabgeordnete.

Born fügte hinzu: „Und wenn dann noch der hiesige Grüne Landtagsabgeordnete darauf hinweist, dass es dafür keinen Rechtsanspruch gibt und dem grünen Verkehrsminister Herrmann eine Steilvorlage für eine Zuschuss-Verweigerung gegenüber der Gemeinde serviert, dann hat das mit einer konsequenten Vertretung der Gemeindeinteressen im Wahlkreis Schwetzingen nichts zu tun“.

Christoph Beil ging in seinem Bericht als Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion auf die Rheinbrücken-Sperrung ein. „Die SPD-Gemeinderäte werden genau darauf achten, dass mit dem Shuttle-Verkehr wirklich alle Schüler, Pendler und Bürger möglichst zeitnah nach Speyer kommen und dass notfalls weitere Shuttle-Busse eingesetzt werden“.

Gyrocopter nur mit Lärmschutz

Zum Dauerbrenner Freizeitflieger-Fluglärm erläuterte Beil den einstimmig angenommenen SPD-Antrag im Gemeinderat, der vor allem darauf abzielt, dass die Gyrocopter, künftig nicht mehr ohne verstärkten Lärmschutz fliegen und an Sonn-und Feiertagen grundsätzlich weniger in der Luft sein sollen.

„Die Bevölkerung erwartet nun, dass sich der Verkehrsminister auf Bundesebene nachdrücklich für mehr Schutz vor Freizeitflieger-Lärm einsetzt“ erklärte SPD-Gemeinderat Dieter Hoffstätter. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.10.2018