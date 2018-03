Anzeige

Als weiteres Problem sahen die Anwesenden die erschwerte Erreichbarkeit der Krankenhäuser bei einer Vollsperrung „Die Krankenhäuser und Praxen in Speyer stellen für unsere Region eine wichtige Stütze dar, die bei einer Vollsperrung zumindest für medizinische Notfälle eine deutliche Verschlechterung hervorrufen wird.“, fasste Dr. Holger O. Porath, zusammen. Für die zu erwartende Verlagerung der Patientenströme ins Krankenhaus Schwetzingen müssen frühzeitig benötigte Kapazitäten bereitgestellt werden.

Unfallgefahr mitbedenken

In der Gesprächsrunde wurden verschiedene mögliche Alternativen diskutiert, darunter eine Teilsperrung der Brücke. Dies würde jedoch nach Aussage von Kern die Bauzeit von 20 auf 26 Monate verlängern. Bei dieser Variante müsse zudem die Wartezeit und die Anzahl der möglichen Pkw-Überquerungen evaluiert werden. Ebenso müsse die erhöhte Unfallgefahr beachtet werden.

Diskutiert wurde der Betrieb einer Fährverbindung für Pkw und Linienbusse zwischen Luxhof und Ketsch. Der Anlegepunkt auf rechtsrheinischer Seite könnte an der sogenannten NATO-Rampe sein.

Am Ende des Stammtischs waren sich alle Anwesenden darüber einig, dass eine bessere Lösung als die Vollsperrung gefunden werden müsse. Das es dabei durchaus mehrere diskussionswürdige Alternativen gibt, hat der Abend gezeigt. Im Namen der Verbände der Grünen in der Verwaltungsgemeinschaft wird sich Kreisrat Adolf Härdle in einem Schreiben an alle Bürgermeister der betroffenen Kommunen wenden, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018