Kräftemessen der Ausdauersportler

Altlußheim.Für den Laien hört es sich im ersten Moment wie ein Widerspruch in sich an, wenn Serkan Yildirim, der Vorsitzende des Turnvereins, den Blausee-Triathlon, der am Samstag, 13. Juli, zum elften Mal ausgetragen wird, als „familiär“ bezeichnet. Doch mit wenigen Begriffen macht er deutlich, was damit gemeint ist: Überschaubar, Spaß und olympisches Motto – „dabei sein ist alles“.

Was im Umkehrschluss nicht heißen soll, dass es sich um ein Jux-Veranstaltung heißt. Nein, im Gegenteil, auch am Blausee wird der Schweiß in Strömen fließen und werden die Sportler ihrem Körper alles abverlangen, werden die Besten bejubelt, doch Sieger ist eigentlich jeder, der sich der Herausforderung stellt und sie meistert. Die Zeiten sind in diesem Fall eher zweitrangig, die Bestätigung, es geschafft zu haben, der Anreiz. Oder um es mit den Worten von Yildirim zu sagen, „es dominiert nicht der Wettkampfcharakter“, es ist eher ein Treff der Trialethen-Szene, ein Event am idyllischen Blausee. Anfänger und Könner kommen dabei gleichermaßen auf ihre Kosten, ohne sich ins Gehege zu kommen. So nutzen die mit zahlreichen Meriten geschmückten Sportler der ASG-Tria aus Hockenheim den Blausee-Marathon, um ihre Vereinsmeisterschaften auszutragen, nahmen Neulinge die Strecke in Angriff, um mal einen Triathlon auszuprobieren und empfinden die geübten Sportler den Wettbewerb als gute Trainingseinheit, um zu schauen, wo sie stehen.

Bei allem darf man nicht vergessen, den Sportlern wird einiges abverlangt: Erst die 500 Meter Strecke im See, dann geht es für 20 Kilometer aufs Rad, Richtung Eremitage in Waghäusel und zurück, und letztlich fünf Kilometer durch die Feldflur – Respekt. Wobei die Strecke so gewählt ist, dass Straßen gemieden werden und die Sportler sich auf Wirtschaftswegen bewegen. Für den Start und den Zieleinlauf wird der rückwärtige Bereich der Freizeitanlage Blausee genutzt, so dass der Badebetrieb nicht beeinträchtigt ist.

Nachwuchs begeistern

Eine Besonderheit des Blausee-Triathlons ist die Strecke für Jugendliche und Schüler, an der Yildirim unbedingt festhalten will, dient sie doch dem Ziel, den Nachwuchs für den Ausdauersport zu begeistern. Dies nicht ganz ohne Hintergedanken, trägt man sich beim TVA doch mit dem Gedanken, eine Ausdauersportabteilung ins Leben zu rufen.

Zum Aspekt des familiären Sportereignisses zählen auch die moderaten Startgebühren, die weit unter dem liegen, was bei vergleichbaren Veranstaltungen erhoben wird. Was die Sportler eifrig mit Anmeldungen belohnen. Schon jetzt haben sich über 100 angemeldet, steht fest, dass zehn Staffeln antreten werden. Die Anmeldefrist läuft noch bis Donnerstag, 11. Juli, danach sind Nachmeldungen gegen eine Zusatzgebühr möglich, wenn noch Plätze frei sind, worüber die Homepage informiert.

Yildirim rechnet mit rund 500 Teilnehmern beim Triathlon, was in etwa dem Schnitt der vergangenen Jahre entspricht. Eine Größe, die noch überschaubar und gut handelbar ist, wie er betont. Nicht unwichtig, immerhin liegt die Organisation in der Hand der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des TVA. Doch, freut sich der Vorsitzende, „wir sind ein eingespieltes Team, da greift ein Rad ins andere“. In bewährten Gruppen kümmern sich Mitglieder um die Verpflegung, andere organisieren die Anmeldung und wiederum andere übernehmen die Absicherung des Laufwegs. Gestartet wird am Samstag, 13. Juli, um 12 Uhr mit dem Wettkampf der Jugend, um 14 Uhr geht das Hauptfeld auf die Strecke. Ganz wichtig, betont Vorsitzender Yildirim: Der Triathlon wird im hinteren Bereich der Freizeitanlage ausgetragen, der Badebetrieb wird nicht beeinträchtigt. Die Badegäste sind eingeladen, die Sportler anzufeuern, wie auch an der Strecke Zuschauer gern gesehen sind.

