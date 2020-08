Kreativ mit Tetrapack

Altlußheim.Der Wettergott hatte es gut gemeint mit der SPD-Frauengruppe „AsF“ und ihrem Ferienspaß. Bei Temperaturen unter 30 Grad trafen sich auf dem Außengelände der Grillhütte 15 Kinder zum Ferienspaß unter dem Motto „Upcycling – Geldbeutel aus Milchtüten“.

Petra St. Onge begrüßte alle und Charlotte Jung-Cron stellte das Thema vor. Aufgeschnittene, gereinigte Tetrapacks wurden mit einer Schablone beschriftet und jedes Kind schnitt fein säuberlich die Konturen aus. Nun war akkurates Falten angesagt. So entstanden nach Anleitung an den drei Tischen lauter Unikate. Gegen 16 Uhr gab es eine Überraschung mit Tradition – der Landtagsabgeordnete Daniel Born kam vorbei und brachte für jeden Teilnehmer ein Eis mit. Verpackt natürlich, die Coronavorschriften einhaltend. Wer mochte, konnte seinen Geldbeutel noch mit Klebefolie und Stickern bekleben, um damit seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. So entstanden wunderschöne Unikate.

Damit keine Langeweile aufkam, hatten die Kinder die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Spielen wie „Vier gewinnt“ und weiteren Geschicklichkeitsspielen auszutoben. Um 17 Uhr ging es ans Aufräumen und alle waren sich einig: Es war ein sehr kurzweiliger Nachmittag. cjc/zg

