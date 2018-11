Altlussheim.In der Rheinfrankenhalle findet am morgigen Samstag sowie am Sonntag, 18. November, die Kunsthandwerkerausstellung statt. Es ist mittlerweile die 23. Veranstaltung dieser Art. Neben Ausstellern aus der Region sind weitere aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Südbaden, Niedersachsen sowie aus Thüringen und dem Erzgebirge zu Gast, um Kreatives aus vielen Sparten des Kunsthandwerkes zu präsentieren, teilt die Veranstalterin mit.

Wie schon seit vielen Jahren, reisen auch in diesem Jahr wieder Aussteller aus der Altlußheimer Partnergemeinde Gersdorf an, um ihre Kunst vorzustellen. Ebenfalls mit einem Stand vertreten ist der Weltladen „Arche“ aus Hockenheim.

Einblicke in die Arbeit

Viele Aussteller demonstrieren vor Ort ihr Schaffen und bieten den Besuchern so interessante Einblicke in die Entstehung ihrer Arbeiten. Aber nicht nur das Auge der Gäste wird mit vielen schönen Dingen verwöhnt: Viele emsige Helfer sorgen für leckere Kuchen und Torten sowie Herzhaftes aus der Küche, so dass auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen.

Die Ausstellung ist an beiden Tagen bei freiem Eintritt jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Veranstalterin Maria Schwechheimer hat es sich wiederum als ihre besondere Herzensangelegenheit zur Aufgabe gemacht, den gesamten Reinerlös für soziale Zwecke zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an Bedürftige aus Gersdorf, der Partnergemeinde Altlußheims, sowie an das Kinder- und Jugendhospiz Bethel. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018